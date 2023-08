#メンズ

★【未使用】福井県産 Onbeat メガネフレーム

#レディース

オークリー 初代ファイブ ファイブス five fives レア

#ユニセックス

OAKLEY DEADBOLT サングラス 偏光レンズ GOLD

#付属品付き

marine serre x vuarnet サングラス

#インポート

ドルチェ&ガッバーナ D&Gロゴ ティアドロップ メタリックサングラス

#バイカラー

新品TALEXタレックスオーバーサングラス

#ツートンカラー

新品! Lesca Lunetier/レスカ ルネティエ PICAS サングラス

#スクエア型

オークリー ファイブ 1.0 レアカラー サングラス

#ブランドロゴ

OV165 新品 OLIVER PEOPLES Deckens メガネフレーム

#ロゴデザイン

COMPLEX 日本一心Blu-ray・クリスチャンロス2本セット

#ロゴプレート

泰八郎謹製 premier III 金子眼鏡

#CLUBMASTER

【ヴィンテージ品】sillrouette シルエット サングラス 希少 眼鏡 5

#グラディエントレンズ

廃盤90s USA製RayBan B&L モザイク ウェイファーラー ボシュロム



長渕剛 GLCO サングラス



hanamizuki.8661o様専用 FLAK2.0 SKULL

※状態等よくご確認下さい‼︎

EFFCTOR エフェクター メガネ クランチ

※専門店で購入しました‼︎

oliver peoples Riley-P-CF BK Limited



EFFECTOR エフェクター メガネ jack



EFFECOR × Milok fazz 眼鏡 メガネ

●商品名

EFFECTOR DIRT エフェクターダート 黒縁メガネ



HORIZON ヴィンテージ メガネ ラウンド セル巻き 金張り M50

Ray-Ban

【超美品】DITA FLIGHT.004



guepard gp-15

サングラス クラブマスター

★未使用レスカLesca LUNETIER PICAクラウンパント



ルイヴィトン×シュプリームコラボサングラス



Buddy Optical Wisconsin - D.TORTフレーム

●サイズ

lesca レスカ MOSE lesca lunetier



Mykita Edition ブラック MMRAW007 サングラス

縦レンズ: 3.8

【極美品】正規品 モスコット ミルゼン 44BARK 度入り調光レンズ

横レンズ: 5.2

YELLOWS PLUS LEVIN C 432

フレーム: 13.7

じゅん様専用 NATIVE SONS GUERRERO-GASOLINE

テンプル: 14.2

レイバンの大人気サングラス。



【値下げなしの最終価格】 Oliver peoples 1955 sun



ジェントルモンスター HER サングラス グレー

●カラー

GUCCI グッチ GG0232SK/001 [サングラス]



TOM FORD トムフォード TF5778-D-B 052 メガネフレーム

ブラック(テンプルなど)

レア Sunkak type2 サンカク ブラウン ブラック 窪塚洋介 愛用

レンズ(グリーン)

250超美品 レイバン サングラス 2132 ニューウェイファーラー



ナンバーナイン サングラス



AIGNER アイグナー ナイロールフレーム Germany

●素材

金子眼鏡 KV-03 1PBK



■Ray Ban レイバン ウェイファーラー サングラス 20325k01

プラスチック

【廃番】MOSCOT SPIRIT JOEL Grey Ice-Silver



50’s B&L クロスヒンジ クロス ボシュロムセーフティ



ジャックデュラン メガネ 506

●型番

クロムハーツ レザーケース



【稀少品】ウシジマくん メガネ 公式レプリカ

RB4190 877

OAKLEY HYDRA PrismBlack



Supreme Astro Sunglasses



オークリー OUTER FOIL OX3246-01 新品 正規品 OAKLEY

●製造国

オークリーサングラス/EVZero‐イーブイゼロBlades(ブレード)/美品



今市隆二着用 Burberry バーバリー サングラス

イタリア製

遠近両用レンズ無料 ONOFF チタン



サンローランパリ ニコル 鼈甲柄サングラス 登坂広臣



美品 袋付き オークリー 偏光サングラス ホルブルック ポラライズ 黒 オレンジ

●付属品

MICHAEL KORS コンビネーションフレームサングラス



UNCROWD/アンクラウド DEBONAIR black/smoke

収納ケース、メガネ拭き

bj classic 「P-524N MP BT」



999.9 メガネフレーム



PRADA プラダ 眼鏡 メガネ フレーム VPR57SD-2AU-52

●状態

TOM FORD トムフォード サングラス TF236 05B



【レア】EFFECTOR fuzz×Moonage Devilment wood

A~B(一般的な使用感)

【新品未使用】OAKLEY オークリー LIZARD OX5113-0654



23305 プラダ VPR55V ガンメタル/ブラック メタルフレーム メガネ



鯖江ブランド 最上級 アリエストロ AR-6001 52□18-144 眼鏡 a

●商品メモ

OAKLEY レーダーロック カスタムオーダー



デッド 1950s-1960s TART OPTICAL COUNTDOWN

落ち着いた色合いが印象的で人気な商品です。

新品 シャネル CHANEL PHARRELL ファレル サングラス ネイビー

フルフィット仕様でストレス無く着用可能です。

マウイジム サングラス11

旅行などのお出掛け用にオススメです^ ^

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#メンズ#レディース#ユニセックス#付属品付き#インポート#バイカラー#ツートンカラー#スクエア型#ブランドロゴ#ロゴデザイン#ロゴプレート#CLUBMASTER#グラディエントレンズ※状態等よくご確認下さい‼︎※専門店で購入しました‼︎●商品名Ray-Ban サングラス クラブマスター●サイズ縦レンズ: 3.8横レンズ: 5.2フレーム: 13.7テンプル: 14.2●カラーブラック(テンプルなど)レンズ(グリーン)●素材プラスチック●型番RB4190 877●製造国イタリア製●付属品収納ケース、メガネ拭き●状態A~B(一般的な使用感)●商品メモ落ち着いた色合いが印象的で人気な商品です。フルフィット仕様でストレス無く着用可能です。旅行などのお出掛け用にオススメです^ ^

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Mr.CASANOVA "STOMP "ミスターカサノバ チバユウスケ着用【新品未使用】OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ OP-671【希少‼️】vintage OAKLEY オークリー サングラス y2kフォーナインズ 999.9 メガネ べっ甲 度入り メガネフレーム 美品A.D.S.R. ROY ロイ デザインミラーレンズトムフォード サングラス TF803ーKEFFECTOR エフェクター リキッド メガネフレーム 黒■alainmikliアランミクリ スタルクアイズ レア バイカラー紫ネイビーoliverpeoples サングラス最終値下げ!Versace サングラス