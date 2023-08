商品説明

NIKE SB DUNK LOW PRO SB



ご覧いただきありがとうございます。

送料すべて無料となっております。

多数出品している為、在庫がないことなどを避ける為、念のためご購入前にコメントお願い致します。

商品に関するご質問は全て【購入前】にお願い致します。

NIKESB HUF

【商品】new balance × UNDEFEATED × STUSSY × hectic 580 ニューバランス スエードスニーカー MT580PT

【サイズ】27.5cm

【カラー】 画像参照

【状態】 USED

使用感がございますが、目立つダメージはありません。薄い汚れ、色褪せ、内側に少々毛羽立ちあり。

ご購入後のトラブルを避ける為にご不明な点はご購入前にご確認ください。

商品に問題、不備や状態不良の掲載漏れ等があった場合は購入後の返品をお受けいたします。

※他にも出品していますので、ご覧ください。

●注意事項●

どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。

完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方は

ご購入をお控え下さいますようお願い致します。

ご使用になられているモニターや端末により、

実際の色と多少異なる場合がございます。

☆発送詳細☆

発送は即日~2日以内にいたします。

らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。

#102538

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

