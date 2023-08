HOKA ONE ONE 店舗限定モデル

スティンソンATR6 です

レショップ l'echoppeで購入しました

購入価格¥19800

値段相談可

サイズ26cm

外で1日だけ履きましたがその後着用機会が無いためサイズの合う方どうぞお願いします

HOKA ONE ONEの「STINSON(スティンソン)」は、ロードにもトレイルにも対応するオールテレインカテゴリーに属し、ブランド最厚のソールを持つシューズで、特にロングディスタンスを走るランナーに支持されています。

・再生ポリエステル繊維を使用したエンジニアードメッシュ

・身体構造を考慮した穴周囲のサポートウィングで足をしっかり固定

・TPUで補強したトウキャップが耐久性を向上

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 未使用に近い

