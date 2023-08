送料込みへ変更しました。

室内のみ使用、喫煙者ではありません

とても気に入っていましたが新たなギターが欲しくなった為泣く泣く出品します

今年の1月に購入しました、弦は4月にエリクサーオプティウェブ09-46を張り替えておりまだ使えます

写真ではわかりにくいかと思いますが気持ち順反り、レギュラーチューニングでオクターブも調整してあります

大きな傷やヘコミなどありませんがあくまで中古品、またトップ材の特徴として目地が埋められていない事をご了承ください

なにかありましたらコメントより質問お願いします

純正ギグケースに入れギター用段ボールにて発送させていただきます

・・・・・━━━━━━━━━━━・・・・・

Wizard III 7pc Maple/Walnut Neck-through

メイプル材、ウォルナット材を

ラミネートしたWizard III 7pc ネックです。

高い剛性、豊かなサステイン、

Ibanezらしい薄いシェイプのネックならではの

スムーズな演奏性を併せ持っています。

指板は、音の立ち上りに優れ

ブライトな音色を特徴とするエボニー材を採用しています。

フレットは、クラウンの高さ1.4mm/幅2.7mm

メンテナンス性に優れ、音の立ち上がりが早く、

コード弾きでも分離が良く、

ノート弾きでもクリアな出音を特徴としています。

軽いタッチで押弦でき、速いパッセージを弾いたり、スムーズなチョーキングを行える点に優れている、ジャンボサイズを採用しています。

また、フレット・エッジに球面加工を施すことにより、運指時に指に当たる抵抗を軽減し、

一段上の弾き心地を実現しています。

指板サイドには、照明などでめまぐるしく変化する演奏環境に対応してくれる、高い視認性を誇る3.0mm径の蓄光材ドット・ポジションを採用。暗いステージの上でも自分の弾きたい音を見失うことはないでしょう。

DiMarzio Air Norton / The Tone Zone pickups

ネック・ポジションにはクリアかつ

ウォームなサウンドが特徴のAir Norton、

ブリッジ・ポジションには高音域から低音域まで

バランスよく出力しパワフルなサウンドが特徴のThe Tone Zoneを搭載

商品の情報 ブランド アイバニーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

