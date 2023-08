Maison Margiela 10 メゾンマルジェラ メンズ

大幅値下げ致しました。

カラー アジュールブルー

サイズ S

参考定価 11万2200円

素材 ウール100%

着丈71 肩幅61 身幅55 袖丈50cm

素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。

新品未使用のマルジェラ正規取扱店での購入品になります。

マルジェラジャパン代理店タグ付きの正規品になりますので、ご安心下さい。

購入時のタグ付きになります。

22SS の オーバーサイズ アラン ニット ハーフ ケーブル セーター です。

ハーフケーブルの仕様で、様々な柄が立体的に編み込まれております。

ドロップショルダーのゆとりのあるシルエットになっております。

カレンダータグが白タグのモデルになります。

後見頃にはメゾンの象徴的な4つのステッチが入っております。

早めに完売していた人気色になります。

マルジェラの人気の高いアランニットになりますので、お探しの方はこれを機会にいかがでしょうか。

他でも出品しておりますので、他で売れましたら予告なく削除致します。

ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

