ご覧頂きましてありがとうございます。

ナイキの ポケッタブル ナイロン アノラック

になります。

サイズ S

身幅 55.5cm

着丈 66.5cm

肩幅 42.0cm

袖丈 63.5cm

※平置き直線で計測しております。

素人採寸をご了承下さい。

90年代の終わり頃に岡山県の古着屋で購入

したものです。当時古着ブームが終息しつつ

ありましたが、サイズの大きなアメリカ古着

ばかり流通しており、ようやくジャストサイズ

をみつけてよろこんでました。

勿体無くてほとんど着用しておらず、

年代のわりには状態は良い方と思いますが、

経年が経ちますので、傷、汚れ、ほつれは

ございます。ビンテージ品にご理解頂いた上で

ご購入下さい。ファスナーは開閉できます。

ダンクやコルテッツなどナイキの

ビンテージスタイルがお好きな方に

お薦め致します。ご参考までにzozotownで11000円

で販売されており、現在売り切れております。

他にも断捨離中につき出品しておりますので

宜しければご覧ください。

ご覧頂きましてありがとうございます。#hedwigの出品一覧はこちらからご覧ください#hedwigのナイキ出品一覧ナイキの ポケッタブル ナイロン アノラック になります。サイズ S身幅 55.5cm着丈 66.5cm肩幅 42.0cm袖丈 63.5cm※平置き直線で計測しております。 素人採寸をご了承下さい。90年代の終わり頃に岡山県の古着屋で購入したものです。当時古着ブームが終息しつつありましたが、サイズの大きなアメリカ古着ばかり流通しており、ようやくジャストサイズをみつけてよろこんでました。勿体無くてほとんど着用しておらず、年代のわりには状態は良い方と思いますが、経年が経ちますので、傷、汚れ、ほつれはございます。ビンテージ品にご理解頂いた上でご購入下さい。ファスナーは開閉できます。ダンクやコルテッツなどナイキのビンテージスタイルがお好きな方にお薦め致します。ご参考までにzozotownで11000円で販売されており、現在売り切れております。他にも断捨離中につき出品しておりますので宜しければご覧ください。#hedwigのナイキ出品一覧#nike#ナイキ#ビンテージ#NIKE

