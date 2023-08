現品限り一斉値下げ！ koko様♡ルネ　ワンピース ひざ丈ワンピース

ルネにて購入したワンピースです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ルネにて購入したワンピースです。小さめな襟付き&きらりと輝くジルコニアのダブルジップ上品で素敵なデザインです♡カラーは優しいピンク系です。程よくストレッチのきいた素材で体のラインにやさしくフィットし、きれいなシルエットでお召し頂けます。ウエストの低い位置に切替タックがほどこされ、裾まわりはふんわりとフレアなシルエットです。キレイめデザインなのでオンオフ問わずに幅広くお使いいただけるかと思います。3回ほど着用し、クリーニング後大切に保管しておりました。特に目立った汚れもなく状態は良いですが、ユーズド品であることをご理解していただいた上でご検討よろしくお願い致します。サイズ 38素 材 アセテート 61% ナイロン36% ポリウレタン3%定 価 68,000円+税#ルネ#フォクシー#アナイ#セオリー#ロペ#タダシショージ#マーリエパーエフデ#ヨーコチャン#オブリ#アベニールエトワール#ケイトスペード#エムズグレイシー#チェスティ#グレースコンチネンタル#エポカ#ヨリ#ランバンオンブルー#トゥービーシック#エムプルミエ#アメリヴィンテージ#ドゥロワー#ボーダーズ#アベニールエトワール#レッセパッセ#アプワイザーリッシェ#リランドチュール#ジャスグリッティー#マイストラーダ#デビュードフィオレ#ウィルセレクション#ジルスチュアート#ジルバイ#プロポーションボディドレッシング#スナイデル#マーキュリーデュオ#ルネ#セルフォード#スナイデル#フレイアイディー#snidel#herlipto#田中みな実#石井美保#石原さとみ#学校行事#フォーマル#ママ#オフィス#お出かけ#デート#食事会#ニットワンピース#襟付きワンピース #春

