●ブランド:OFF-WHITE オフホワイト

SWEAT PANT WITH SIDE TAPE

18SS タグデザイン ゴム 刺繍 黒

※実物写真は2枚目以降にあります、ご確認下さい

人気のテープロゴデザインが魅力的な、オフホワイト サイドテープロゴ スウェットパンツの紹介です。

ウエスト位置の伸縮性のあるドローストリング、裾部分がリブ編みになったデザインとテーパードシルエットがオフホワイトらしく、気持ちの良い履き心地の1着になります。

サイドテープはしっかりとした硬さがあり、テープを縫い付けた大味の全体デザインとマッチし、シンプルなTシャツと合わせるだけで雰囲気を醸し出してくれます。

ライトな裏毛素材のため、秋冬以外のシーズンにも着用いただける使用なっており、ロングシーズンかけてご愛用いただけます。

同様デザインのスウェットやパーカーと合わせてセットアップでの着用も可能な上、その他ジャケットやシャツ等と合わせても間違いなくインパクト抜群の、大変おすすめな1着です。

2シーズン程使用し、その後自宅保管しておりました。多少の使用感はありますが、目立つ傷や汚れ等無い中古美品状態になるかと思います。

※背面ウエスト下部分に内側タグの刺繍糸がごく若干見えておりますが(7枚目)、破れ等でも全くなく、個人的にはほとんど気になりませんが念のため特記いたします。

MADE IN PORTUGAL/ポルトガル製

●カラー:ブラック イエロー 黄

●サイズ:XS (L相当)

●サイズ

ウエスト 約75cm(ゴム式・調整紐有)

股上 約42cm

股下 約75cm

わたり幅 約36cm

裾幅 約12cm (ゴム式)

●素材

写真参照※

コットン100%

肌に馴染み通年通して着用していただけます。

●その他

※保管又は梱包した際にシワが付いている商品もございます、ご容赦下さい。

※本商品は中古品となりますので、ご理解のある方のご購入お願い致します。

※出品時には1着1着汚れなどチェックしておりますが、見落としがある可能性もございます、ご了承願います。

※全品ハウスクリーニング済

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オフホワイト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

