〔 ザ・タイマーズ 不死身のタイマーズ 〕レコード2枚組

レーベル / 品番‥Swim Records SWIM-A001~002

プレス・発売時期‥1995年

付属‥帯

● 貴重アナログ盤

● 曲・LIST

A1 ヘリコプター

A2 夢のかけ橋

A3 ゴミ

B1 障害者と健常者

B2 あこがれの北朝鮮

B3 ブツ

B4 トルエン

C1 お前の股ぐら

C2 イツミさん

C3 トカレフ (精神異常者)

D1 不死身のタイマーズ

D2 リプライズ

D3 最後の御挨拶

■ コンディション

〔レコード‥‥EX〕音出し良好 / 目立つきずはありません

〔ジャケット‥EX+〜EX-〕上部に小さなうちダメージ その他きれいです / 詳細は写真でご確認ください

〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX+‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX-‥ややダメージ / VG+‥ダメージ小 / VG‥ダメージ

■ 送料無料

* まとめてお取引 / 同梱割引できます * 梱包は梱包用とリサイクルの両資材を利用しております

■ 購入前にご確認ください

* ぜひ写真を拡大して隅々までご確認してください / 中古品の付属は写真に掲載しているものがすべてです * 状態詳細は ■ コンディションをご参照ください * 目視 & 試聴による表記になります / 細部まで気になる方は質問欄よりご遠慮なく(事前に)お申し出ください * 中古品は多少の見落としや、お互いの見解の相違もありますので、トラブル防止のため過度に状態を気になさる方はご遠慮をお願いしております

ご検討くださいませ m(_ _)m

貴重盤..レコード2枚組〔 ザ・タイマーズ - 不死身のタイマーズ 〕The Timers / RCサクセション / 忌野清志郎 仲井戸麗市

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

