ご覧頂きありがとうございます♪

使用に伴うキズ等有りますがご使用には問題有りません(^^)

本体のみです。

発送はプチプチに包んで発送致します。

メーカー:フットボールギア footballgear

素材:亜鉛メッキ加工スチール

サイズ:W74cm×H74cm

重量:5kg

置き型タイプのリバウンドネット

ゴールキーパーの練習はもちろん、壁当ての要領でフィールドプレーヤーも使用できる

10段階の角度調節ができ、両面同時に使用も可能

置き型タイプでは最小のサイズであり、楽々持ち運びができます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます♪使用に伴うキズ等有りますがご使用には問題有りません(^^)本体のみです。発送はプチプチに包んで発送致します。メーカー:フットボールギア footballgear素材:亜鉛メッキ加工スチールサイズ:W74cm×H74cm重量:5kg置き型タイプのリバウンドネットゴールキーパーの練習はもちろん、壁当ての要領でフィールドプレーヤーも使用できる10段階の角度調節ができ、両面同時に使用も可能置き型タイプでは最小のサイズであり、楽々持ち運びができます。

