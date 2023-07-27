2022春の新作 CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV) 除湿機

♡CORONA(コロナ) ♡

除湿機 除湿器 加湿 空気清浄機 12L大容量 48畳（80㎡）

♡新品未使用♡

処分♪カンキョー♪コンデンス除湿機♪ピンク



アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJDG-K80-W H483

衣類乾燥除湿機

衣類乾燥除湿機 コロナ CORONA BD-H102 【2022モデル】

除湿量6.3L(木造7畳・鉄筋14畳まで) 10年交換不要フィルター搭載

専用 Panasonic F-YHVX120-W WHITE

CD-P63A(LV)

IRISOHYAMA アイリスオーヤマ 加湿器

ブランド・コロナ(Corona)

コロナ冷風・衣類乾燥除湿機CORONA CDM-1421(W) WHITE

床面積20 Square Meters

アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 デシカント式 DDA-20



日立 除湿機 家庭用 HJS-D562 梅雨の除湿対策

色・ラベンダー

コロナ衣類乾燥除湿機 CD-H10A 2019年製



パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YZRX60 2018年製

特徴全国対応(50/60hz)

【新品未使用】SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-Ｊ71-Ｗ 除湿 乾燥



2021年製SHARP プラズマクラスタ− 衣類乾燥除湿機 CV-L71-W

容量3500 ml

除湿機 SHARP CV-H71-W

タンク体積3.5 リットル

ナカトミ 除湿機 DM-10

本体サイズ:幅22×奥行33×高さ51.5cm

パナソニック衣類乾燥除湿機 F-YHPX200 ※リコール対象外



☆コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー CDM-1021 2021年製

電源:AC100V(50/60Hz)

CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV)

除湿能力(50/60Hz):5.6/6.3L/日

コロナCORONA 衣類乾燥除湿機 CD-H1013(AE)



コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 CDM-10A2 2021年製 ダクトホース付き

除湿可能面積の目安:

除湿機 除湿器 加湿 空気清浄機 12L大容量 48畳（80㎡）

【50Hz】プレハブおもに11畳(18平方メートル)

処分♪カンキョー♪コンデンス除湿機♪ピンク

木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)

アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJDG-K80-W H483

【60Hz】

衣類乾燥除湿機 コロナ CORONA BD-H102 【2022モデル】

プレハブおもに12畳(20平方メートル)

専用 Panasonic F-YHVX120-W WHITE

木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)

IRISOHYAMA アイリスオーヤマ 加湿器



コロナ冷風・衣類乾燥除湿機CORONA CDM-1421(W) WHITE

消費電力(50/60Hz):175/185W

アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 デシカント式 DDA-20



日立 除湿機 家庭用 HJS-D562 梅雨の除湿対策

電気代のめやす(1時間あたり)

コロナ衣類乾燥除湿機 CD-H10A 2019年製



パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YZRX60 2018年製

(50/60Hz):除湿時=4.7/5.0円、衣類乾燥時=4.7/5.0円(27円/kWh試算)

【新品未使用】SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-Ｊ71-Ｗ 除湿 乾燥



2021年製SHARP プラズマクラスタ− 衣類乾燥除湿機 CV-L71-W

本体重量(kg):7.9

除湿機 SHARP CV-H71-W

[R]炊飯方式: 2)除湿量6.3L/日・ラベンダー

ナカトミ 除湿機 DM-10



パナソニック衣類乾燥除湿機 F-YHPX200 ※リコール対象外

タイプ...除湿機

☆コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー CDM-1021 2021年製

タンク容量...3L～4L未満

CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV)

除湿能力...12畳～

コロナCORONA 衣類乾燥除湿機 CD-H1013(AE)

1日あたりの除湿能力...6L～7L未満

商品の情報 ブランド コロナ 商品の状態 新品、未使用

♡CORONA(コロナ) ♡♡新品未使用♡衣類乾燥除湿機 除湿量6.3L(木造7畳・鉄筋14畳まで) 10年交換不要フィルター搭載 CD-P63A(LV)ブランド・コロナ(Corona)床面積20 Square Meters色・ラベンダー特徴全国対応(50/60hz)容量3500 mlタンク体積3.5 リットル本体サイズ:幅22×奥行33×高さ51.5cm電源:AC100V(50/60Hz)除湿能力(50/60Hz):5.6/6.3L/日除湿可能面積の目安:【50Hz】プレハブおもに11畳(18平方メートル)木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)【60Hz】プレハブおもに12畳(20平方メートル)木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)消費電力(50/60Hz):175/185W電気代のめやす(1時間あたり)(50/60Hz):除湿時=4.7/5.0円、衣類乾燥時=4.7/5.0円(27円/kWh試算)本体重量(kg):7.9[R]炊飯方式: 2)除湿量6.3L/日・ラベンダータイプ...除湿機タンク容量...3L～4L未満除湿能力...12畳～1日あたりの除湿能力...6L～7L未満

商品の情報 ブランド コロナ 商品の状態 新品、未使用

コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 CDM-10A2 2021年製 ダクトホース付き除湿機 除湿器 加湿 空気清浄機 12L大容量 48畳（80㎡）