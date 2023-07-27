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2022春の新作 CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV) 除湿機

商品の説明

♡CORONA(コロナ) ♡
除湿機 除湿器 加湿　空気清浄機 12L大容量 48畳（80㎡）
♡新品未使用♡
処分♪カンキョー♪コンデンス除湿機♪ピンク

アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJDG-K80-W H483
衣類乾燥除湿機
衣類乾燥除湿機 コロナ CORONA BD-H102 【2022モデル】
除湿量6.3L(木造7畳・鉄筋14畳まで) 10年交換不要フィルター搭載
専用 Panasonic F-YHVX120-W WHITE
CD-P63A(LV)
IRISOHYAMA アイリスオーヤマ　加湿器
ブランド・コロナ(Corona)
コロナ冷風・衣類乾燥除湿機CORONA CDM-1421(W) WHITE
床面積20 Square Meters
アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 デシカント式 DDA-20

日立　除湿機　家庭用　HJS-D562　梅雨の除湿対策
色・ラベンダー
コロナ衣類乾燥除湿機　CD-H10A 2019年製

パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YZRX60 2018年製
特徴全国対応(50/60hz)
【新品未使用】SHARP 衣類乾燥除湿機　CV-Ｊ71-Ｗ 除湿　乾燥

2021年製SHARP プラズマクラスタ− 衣類乾燥除湿機 CV-L71-W
容量3500 ml
除湿機 SHARP CV-H71-W
タンク体積3.5 リットル
ナカトミ 除湿機　DM-10
本体サイズ:幅22×奥行33×高さ51.5cm
パナソニック衣類乾燥除湿機　F-YHPX200　※リコール対象外

☆コロナ　冷風・衣類乾燥除湿機　どこでもクーラー　CDM-1021　2021年製
電源:AC100V(50/60Hz)
CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV)
除湿能力(50/60Hz):5.6/6.3L/日
コロナCORONA 衣類乾燥除湿機　CD-H1013(AE)

コロナ　冷風・衣類乾燥除湿機　CDM-10A2 2021年製　ダクトホース付き
除湿可能面積の目安:
除湿機 除湿器 加湿　空気清浄機 12L大容量 48畳（80㎡）
【50Hz】プレハブおもに11畳(18平方メートル)
処分♪カンキョー♪コンデンス除湿機♪ピンク
木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)
アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJDG-K80-W H483
【60Hz】
衣類乾燥除湿機 コロナ CORONA BD-H102 【2022モデル】
プレハブおもに12畳(20平方メートル)
専用 Panasonic F-YHVX120-W WHITE
木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)
IRISOHYAMA アイリスオーヤマ　加湿器

コロナ冷風・衣類乾燥除湿機CORONA CDM-1421(W) WHITE
消費電力(50/60Hz):175/185W
アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 デシカント式 DDA-20

日立　除湿機　家庭用　HJS-D562　梅雨の除湿対策
電気代のめやす(1時間あたり)
コロナ衣類乾燥除湿機　CD-H10A 2019年製

パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YZRX60 2018年製
(50/60Hz):除湿時=4.7/5.0円、衣類乾燥時=4.7/5.0円(27円/kWh試算)
【新品未使用】SHARP 衣類乾燥除湿機　CV-Ｊ71-Ｗ 除湿　乾燥

2021年製SHARP プラズマクラスタ− 衣類乾燥除湿機 CV-L71-W
本体重量(kg):7.9
除湿機 SHARP CV-H71-W
[R]炊飯方式: 2)除湿量6.3L/日・ラベンダー
ナカトミ 除湿機　DM-10

パナソニック衣類乾燥除湿機　F-YHPX200　※リコール対象外
タイプ...除湿機
☆コロナ　冷風・衣類乾燥除湿機　どこでもクーラー　CDM-1021　2021年製
タンク容量...3L～4L未満
CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV)
除湿能力...12畳～
コロナCORONA 衣類乾燥除湿機　CD-H1013(AE)
1日あたりの除湿能力...6L～7L未満

コロナ　冷風・衣類乾燥除湿機　CDM-10A2 2021年製　ダクトホース付き

商品の情報

ブランドコロナ
商品の状態新品、未使用

除湿機 除湿器 加湿　空気清浄機 12L大容量 48畳（80㎡）
♡CORONA(コロナ) ♡♡新品未使用♡衣類乾燥除湿機 除湿量6.3L(木造7畳・鉄筋14畳まで) 10年交換不要フィルター搭載 CD-P63A(LV)ブランド・コロナ(Corona)床面積20 Square Meters色・ラベンダー特徴全国対応(50/60hz)容量3500 mlタンク体積3.5 リットル本体サイズ:幅22×奥行33×高さ51.5cm電源:AC100V(50/60Hz)除湿能力(50/60Hz):5.6/6.3L/日除湿可能面積の目安:【50Hz】プレハブおもに11畳(18平方メートル)木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)【60Hz】プレハブおもに12畳(20平方メートル)木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)消費電力(50/60Hz):175/185W電気代のめやす(1時間あたり)(50/60Hz):除湿時=4.7/5.0円、衣類乾燥時=4.7/5.0円(27円/kWh試算)本体重量(kg):7.9[R]炊飯方式: 2)除湿量6.3L/日・ラベンダータイプ...除湿機タンク容量...3L～4L未満除湿能力...12畳～1日あたりの除湿能力...6L～7L未満

商品の情報

ブランドコロナ
商品の状態新品、未使用

2022春の新作 CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV) 除湿機

0分钟前

2022春の新作 CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV) 除湿機

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