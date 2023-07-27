2022春の新作 CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV) 除湿機

♡CORONA(コロナ) ♡
除湿機 除湿器 加湿 空気清浄機 12L大容量 48畳（80㎡）
♡新品未使用♡
処分♪カンキョー♪コンデンス除湿機♪ピンク
アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJDG-K80-W H483
衣類乾燥除湿機
衣類乾燥除湿機 コロナ CORONA BD-H102 【2022モデル】
除湿量6.3L(木造7畳・鉄筋14畳まで) 10年交換不要フィルター搭載
専用 Panasonic F-YHVX120-W WHITE
CD-P63A(LV)
IRISOHYAMA アイリスオーヤマ 加湿器
ブランド・コロナ(Corona)
コロナ冷風・衣類乾燥除湿機CORONA CDM-1421(W) WHITE
床面積20 Square Meters
アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 デシカント式 DDA-20
日立 除湿機 家庭用 HJS-D562 梅雨の除湿対策
色・ラベンダー
コロナ衣類乾燥除湿機 CD-H10A 2019年製
パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YZRX60 2018年製
特徴全国対応(50/60hz)
【新品未使用】SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-Ｊ71-Ｗ 除湿 乾燥
2021年製SHARP プラズマクラスタ− 衣類乾燥除湿機 CV-L71-W
容量3500 ml
除湿機 SHARP CV-H71-W
タンク体積3.5 リットル
ナカトミ 除湿機 DM-10
本体サイズ:幅22×奥行33×高さ51.5cm
パナソニック衣類乾燥除湿機 F-YHPX200 ※リコール対象外
☆コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー CDM-1021 2021年製
電源:AC100V(50/60Hz)
CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV)
除湿能力(50/60Hz):5.6/6.3L/日
コロナCORONA 衣類乾燥除湿機 CD-H1013(AE)
コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 CDM-10A2 2021年製 ダクトホース付き
除湿可能面積の目安:
除湿機 除湿器 加湿 空気清浄機 12L大容量 48畳（80㎡）
【50Hz】プレハブおもに11畳(18平方メートル)
処分♪カンキョー♪コンデンス除湿機♪ピンク
木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)
アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJDG-K80-W H483
【60Hz】
衣類乾燥除湿機 コロナ CORONA BD-H102 【2022モデル】
プレハブおもに12畳(20平方メートル)
専用 Panasonic F-YHVX120-W WHITE
木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)
IRISOHYAMA アイリスオーヤマ 加湿器
コロナ冷風・衣類乾燥除湿機CORONA CDM-1421(W) WHITE
消費電力(50/60Hz):175/185W
アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 デシカント式 DDA-20
日立 除湿機 家庭用 HJS-D562 梅雨の除湿対策
電気代のめやす(1時間あたり)
コロナ衣類乾燥除湿機 CD-H10A 2019年製
パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YZRX60 2018年製
(50/60Hz):除湿時=4.7/5.0円、衣類乾燥時=4.7/5.0円(27円/kWh試算)
【新品未使用】SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-Ｊ71-Ｗ 除湿 乾燥
2021年製SHARP プラズマクラスタ− 衣類乾燥除湿機 CV-L71-W
本体重量(kg):7.9
除湿機 SHARP CV-H71-W
[R]炊飯方式: 2)除湿量6.3L/日・ラベンダー
ナカトミ 除湿機 DM-10
パナソニック衣類乾燥除湿機 F-YHPX200 ※リコール対象外
タイプ...除湿機
☆コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー CDM-1021 2021年製
タンク容量...3L～4L未満
CORONAコロナ ♡ラベンダー CD-P63A(LV)
除湿能力...12畳～
コロナCORONA 衣類乾燥除湿機 CD-H1013(AE)
1日あたりの除湿能力...6L～7L未満
コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 CDM-10A2 2021年製 ダクトホース付き
除湿機 除湿器 加湿 空気清浄機 12L大容量 48畳（80㎡）
♡CORONA(コロナ) ♡♡新品未使用♡衣類乾燥除湿機 除湿量6.3L(木造7畳・鉄筋14畳まで) 10年交換不要フィルター搭載 CD-P63A(LV)ブランド・コロナ(Corona)床面積20 Square Meters色・ラベンダー特徴全国対応(50/60hz)容量3500 mlタンク体積3.5 リットル本体サイズ:幅22×奥行33×高さ51.5cm電源:AC100V(50/60Hz)除湿能力(50/60Hz):5.6/6.3L/日除湿可能面積の目安:【50Hz】プレハブおもに11畳(18平方メートル)木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)【60Hz】プレハブおもに12畳(20平方メートル)木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)消費電力(50/60Hz):175/185W電気代のめやす(1時間あたり)(50/60Hz):除湿時=4.7/5.0円、衣類乾燥時=4.7/5.0円(27円/kWh試算)本体重量(kg):7.9[R]炊飯方式: 2)除湿量6.3L/日・ラベンダータイプ...除湿機タンク容量...3L～4L未満除湿能力...12畳～1日あたりの除湿能力...6L～7L未満