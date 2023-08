#新品未使用

#新品未使用※1点限りですので、早い者勝ちです。・ニューエラ オンラインサイト・THE SHOPYohji Yamamoto共に完売品なので、必要な方はご購入ください。こちらの偽物は出回っているのをまだ見てないので、ご安心下さい。その他のデザインは偽物かなり出回ってますので、お気をつけください。━━━━━━━━━━━━━9THIRTY Yohji Yamamoto FW22 ハンドペイント ・ブラック・フリーサイズキャップのみです。【状態】 新品未使用品同キャップが25000円で販売されておりますので、それよりもお安く譲ります。宅急便コンパクトorゆうパケットプラスで発送します。NEW ERAとYohji Yamamotoの2022年秋冬コラボレーションコレクション。キーモチーフとして、山本耀司が〈Black〉について語った言葉を記した織ネームと、山本耀司の手描きによる、Yohji Yamamotoパリオフィスの住所をフィーチャーしています。 ノンウォッシュコットン生地を採用したサイズ調整可能なカーブドバイザーキャップ、[9THIRTY]。フロントパネルとバイザーには、Yohji Yamamoto Homme 2017年春夏コレクションでフィーチャーされた、山本耀司の手描きによるYohji Yamamotoパリオフィスの住所をプリントしています。#Y-3#ヨウジヤマモト#YohjiYamamoto#YohjiYamamotoPOURHOMME#ニューエラ#NEWERA#mewera#ペイントロゴ#キャップ178

