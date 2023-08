LAのRon Herman ロンハーマン で取り扱われる大人気の定番アイテム、ZANEROBE(ゼインローブ)のスウェットデニムです。雑誌のサファリ Safari でもピックアップされる等、世界的に有名なサーフ系のセレクトブランドです。

LAのRon Herman ロンハーマン で取り扱われる大人気の定番アイテム、ZANEROBE(ゼインローブ)のスウェットデニムです。雑誌のサファリ Safari でもピックアップされる等、世界的に有名なサーフ系のセレクトブランドです。タイトなシルエット(スキニーパンツ)でスタイリッシュながらも、ウエスト周りはゴム紐のタイプで抜け感を生み出す計算され尽くしたシルエットです。スウェットデニムですので、強烈なストレッチで格好良いのに楽チンに履けます。トップスはTシャツ、ニットやダウンジャケット、何でも合います。安物とは違い、生地、ウエスト部、ポケット、裾部分等、しっかりした作りになっており、耐久性も充分です。休日の公園、サーフィンにもどんな場面にもバッチリはまります。こちらのパンツはサイズギャップがない印象ですので、いつものインチサイズがオススメです。※こちらのサイズは38インチ、4L相当となります。寸法は、38インチで平置きで、ウエスト46(伸ばして55)渡り幅31、裾幅17、股上38、股下79㌢です。(若干の個体差はご了承くださいませ)※単品でのお値下げは承っておりません。サイズ感は29インチ着用の場合171㌢58㌔でジャストのサイジングです。モデルB174センチ65キロで30インチが適正サイズでした。モデルC175センチ72キロで32インチが適正サイズでした。モデルD178センチ80キロで34インチが適正サイズでした。モデルE175センチ92キロで36インチが適正サイズでした。ご参考にしてください。#サーフ系 #西海岸スタイル #スキニーパンツ #スウェットパンツ #スウェットデニム #ジョガーパンツ #ジョグジーンズ #スキニーデニム #カットデニム #スーパースキニー お探しの方にオススメのパンツです。

