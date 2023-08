〜値下げ不可〜

シグネチャーを背景にしたコーチのマスコット・レキシーの抽象的なスケッチとペイントのコンボをミックス。

ソフトコットンを使用した、クラシックフィットのデザインです。

メンズサイズですが、女性の方でもオーバーサイズでご着用いただけます。

どんなスタイルにも合わせやすく、色んなファッションを楽しめそう!

猛暑の続く中1枚でおしゃれに着られるTシャツは必須アイテム!

●ブランド名

COACH(コーチ)

●商品名

シグネチャー レキシー Tシャツ

●状態

新品

●品番

3848 BLK

●カラー

ブラック

●素材

コットン:100%

●サイズ

XS(日本サイズ:S)

【着丈】 約65.0㎝

【肩幅】 約41.5㎝

【身幅】 約49.0㎝

【袖丈】 約21.0㎝

S(日本サイズ:M)

【着丈】 約66.0㎝

【肩幅】 約43.0㎝

【身幅】 約51.0㎝

【袖丈】 約22.0㎝

※ご希望のサイズをお知らせください。

●定価

17,600円(税込)

●購入先

国内コーチ正規店

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

