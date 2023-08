ハイウエストのスキニーBODYのSEXYなロンパースです。BACKのデザインにインパクトがありカップ付きなのでブラトップなしで着用できるのもGYDAらしい1枚ですコーデ:1枚で着用とウエスト ドロスト シフォンガウンの合わせがオススメです

サイズ

M: バスト84cm/裾幅13cm/総丈142cm/ウエスト64cm/ヒップ79cm/わたり周り47cm/計量約560g

素材

表地:綿70% レーヨン20% ポリエステル8% ポリウレタン2% 裏地:ポリエステル100%

カラー

ブルー

定価12,980円税込

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジェイダ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジェイダ 商品の状態 新品、未使用

