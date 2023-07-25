非常に高い品質 【SALOMON】スノーボード サロモン 2021-2022 ビンディング付き ボード

新品購入して1度使ったきり、お蔵入り。

美品 スノーボード CAPITA キャピタ DOA 15-16 150

愛用してくださる方にお譲りできればと思います☺︎

swivel スウィベル140（即決）



ナイトロ スノーボード 2点 セット nitro snowboard

購入金額

【摩天楼さん専用】FNTC TNTR18-19 143cm

・ボード 約4.5万

Capita doa 20-21 158 スノーボード

・ビンディング：約2万

定価7万！RIDE Helix 151 パーク、フリースタイル

・ケース：約7千

18-19 burton custom 154キャンバー

合計：7.2万万円

Burton custom small 130



【新品】YONEX THE C SLR TC16S 182 スノーボード

SALOMON SIGHT 159cm

masso スノーボード 108



November Artist19-20 150cm＆FLUX DS19-20

CROSS PROFILE

BTM project

ROCKER構造とCAMBER構造を絶妙にブレンドし、バランスのいいエッジコントロールを実現したモデル 。ASPEN STRONGCOREは、ジャンプするときに通常の力でいつも以上の高さを出せるスナップ力があり、カービングにおいても高いレスポンスのおかげでキレを大幅にアップさせてくれる。

バートン プロセス 157㎝



スノボーatirom、バートンケース付き

21-22 SALOMON SIGHT 21-22 サロモン サイト スノーボード サロモン 2021-2022

スノボ板＆ビィンディング付き✩.*˚

モデル年式···21-22モデル

商品の情報 商品のサイズ 155cm-160cm未満 ブランド サロモン 商品の状態 未使用に近い

新品購入して1度使ったきり、お蔵入り。愛用してくださる方にお譲りできればと思います☺︎購入金額・ボード 約4.5万・ビンディング：約2万・ケース：約7千合計：7.2万万円SALOMON SIGHT 159cmCROSS PROFILEROCKER構造とCAMBER構造を絶妙にブレンドし、バランスのいいエッジコントロールを実現したモデル 。ASPEN STRONGCOREは、ジャンプするときに通常の力でいつも以上の高さを出せるスナップ力があり、カービングにおいても高いレスポンスのおかげでキレを大幅にアップさせてくれる。21-22 SALOMON SIGHT 21-22 サロモン サイト スノーボード サロモン 2021-2022モデル年式···21-22モデル

商品の情報 商品のサイズ 155cm-160cm未満 ブランド サロモン 商品の状態 未使用に近い

シムス ソロ SIMS SOLO 156 ※板のみ 値下げ交渉大歓迎CAPITA DOA 154BURTON CUSTOM バートン カスタムSalomon Gypsy 147cmSALOMON スノーボード 板YONEX smooth 154 スノーボードKissmark BALSIP-TC158 サマーゲレンデ用カービングボードBurton CustomX20-21モデル154cm➕CARTEL【SAVANDER＆KissMark】143cmスノーボードセット♪ 送料無料！YONEX THRUST 156cm 17-18