美しい水彩画のボタニカルアートが304点収録された

1908年にベルリンで誕生した女性アーティスト

Elsa M. Felskoによる植物画が、

繊細なカラー図版で掲載されています。

植物の姿がとても精巧に描き込まれており、

つい時間を忘れて見惚れてしまいます꒰ღ˘◡˘ற꒱✯*・

●ハードカバー 全392ページ

●サイズ:約24.5×17cm

●テキスト:ドイツ語

●発行年:1977年

目次、植物画304ページ、解説文の構成になっています。

スミレやたんぽぽ、デイジーなど、

可憐な野の花が掲載されています。

ポピーとアネモネの描かれたダストジャケットも素敵ですが、

本体はカーキのリネン布張りにスズランのイラストが白でエンボスデザインされており、こちらもとってもお洒落です♪

お部屋のインテリアに、カフェやショップの

ディスプレイとしてもかなりおすすめの一冊(*´-`*)

コレクションにはもちろん、

刺繍図案や絵のデザインの参考や

撮影用アイテムとしても✯*・

ダストジャケットに若干の経年感が見られますが、目立った傷みはなく、大変良いヴィンテージコンディションです。

古書にご理解いただける方にお譲りできましたら幸いです。

●配送:メルカリ便/宅急便コンパクト(追跡あり匿名配送)

植物図鑑 植物画 ボタニカルアート

花 薔薇 写真 古書 洋書 図鑑 絵画

ハンドメイド アクセサリー 古道具

ヨーロッパ雑貨 アンティーク雑貨

レトロ ブロカント ビンテージ

アンティーク洋書 アンティーク楽譜

ナチュラル 無印 インテリア 暮らしの道具

北欧 ドイツ フランス ヨーロッパ 蚤の市

#稲穂ヴィンテージ

#稲穂植物図鑑

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

