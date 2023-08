◆製品名前 : モンクレール MONCLER BERRETTO

◆商品状態 : 新品未使用

◆カラー : 黒 ブラック 999

◆サイズ : フリーサイズ

◆同梱品 : 本体 タグ

◆種類 : 帽子 キャップ メンズ ウィメンズ ベースボールキャップ メッシュ

◆発送方法 : 匿名便 小さく折りたたみ、コンパクト便

◆購入場所 : イタリア 正規店 ミラノ アウトレット

招待制のアウトレットにて購入

人気のMONCLERとAWAKE NY(アウェイクニューヨーク)

コラボ帽子になります

プレゼント用に買ったのですが数が余り不要になったので

お譲りいたします。

割引不可です

QRコードは7611~から始まります。

”アウトレット”購入につき格安の為傷等があるかもしれないので

ご理解ある方のみご購入お願いいたします。

神経質な方はご購入お控えください。

商品の情報 ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

