人気ブランド新作豊富 ノースフェイス：【メンズ】マウンテンレインテックスジャケット マウンテンパーカー

素材構成

ザ・ノースフェイス マウンテンジャケット US限定Mサイズオレンジ 180915

本体 GORE-TEX(3層)表側: 100% ナイロン; 中間層: 100% 合成繊維(ePTFE); 裏側: 100% ナイロン

DEADSTOCK ECWCS Gen2 COLD WEATHER PARKA



希少SST!! Patagonia ロング丈 ナイロンフィッシングジャケット

軽さと堅牢さの機能が高いバランスで融合した防水透湿ジャケットです。生地にはGORE-TEX PRODUCTSの3層構造を採用。70デニールのトリコットバッカーは肌触りもよく、ほどよい厚みもあるため、レインウエアの枠にとらわれない防風・防寒シェルとして活用できます。本体の襟部分に収納できるビルドインフード仕様。携行に便利なスタッフサック付き。日常でも使いやすいカラーバリエーションで、汎用性の高い1着です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

素材構成本体 GORE-TEX(3層)表側: 100% ナイロン; 中間層: 100% 合成繊維(ePTFE); 裏側: 100% ナイロン軽さと堅牢さの機能が高いバランスで融合した防水透湿ジャケットです。生地にはGORE-TEX PRODUCTSの3層構造を採用。70デニールのトリコットバッカーは肌触りもよく、ほどよい厚みもあるため、レインウエアの枠にとらわれない防風・防寒シェルとして活用できます。本体の襟部分に収納できるビルドインフード仕様。携行に便利なスタッフサック付き。日常でも使いやすいカラーバリエーションで、汎用性の高い1着です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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