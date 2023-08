【正規逆輸入品】 SixTONES CD 全形態 邦楽

SixTONES の

SixTONESのシングル、アルバムセットです。

定価7万円以上です。

1.Imitation Rain/D.D./ こちらのみ通常盤1枚

2.navigator /3形態

3.NEW ERA /3形態

4.SixTONES 1stアルバム/3形態

5.僕が僕じゃないみたいだ/3形態

6.マスカラ/3形態

7.アルバムCITY/3形態

8.共鳴/3形態

9.わたし/3形態

10.Good Luck!/ふたり/3形態

11.アルバム声/3形態

12.ABARERO/3形態

13.こっから

SixTONES まとめ 売り バラ売り可

それぞれ一度のみ開封しすぐ暗所保管しておりました。

外袋にキズ、スレなどがある物もあります。中身は美品です。

特典希望の方は➕2000円でおつけできます。

お値下げ不可、バラ売り不可

ジェシー

京本大我

松村北斗

森本慎太郎

髙地優吾

田中樹

SixTONES

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

SixTONES のSixTONESのシングル、アルバムセットです。定価7万円以上です。1.Imitation Rain/D.D./ こちらのみ通常盤1枚2.navigator /3形態3.NEW ERA /3形態4.SixTONES 1stアルバム/3形態5.僕が僕じゃないみたいだ/3形態6.マスカラ/3形態7.アルバムCITY/3形態8.共鳴/3形態9.わたし/3形態10.Good Luck!/ふたり/3形態11.アルバム声/3形態12.ABARERO/3形態13.こっからそれぞれ一度のみ開封しすぐ暗所保管しておりました。外袋にキズ、スレなどがある物もあります。中身は美品です。特典希望の方は➕2000円でおつけできます。お値下げ不可、バラ売り不可ジェシー京本大我松村北斗森本慎太郎髙地優吾田中樹 SixTONES

