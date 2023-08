◆はじめに

個人のコレクションの中から衣類を中心に出品中です。ご覧下さい。 #hyper_hybrid

◆値引き

フォロー頂いた方はお値引致します‼️

2点以上の購入の場合もお値引き致します‼️詳細はプロフィールをご参照下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆概要◆

80年代のイッセイミヤケ ISタグ アトリエ ワークコートです。この年代ならではのオーバーサイズシルエットに太アームホールで流行りのシルエットです、

◆商品説明◆

商品 : 【超希少】80s I.S. ISSEI MIYAKE アイエス イッセイ ミヤケ ワークコート ショップコート ヴィンテージ アトリエコート

表記サイズ : 9 ※実寸でメンズL-XL程度

実寸(㎝)

着丈 : 112

身幅 : 67

袖丈 : 36 ※ラグラン脇から袖

色 : ネイビー

素材 : コットン

状態:【BC】

部分的に色落ちがあります。写真参照。

その他のアウター一覧はこちら↓

#hyper_hybridのアウター

◆状態ランク◆

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED

【B】使用感はあるが目立つダメージはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れ

【N】新品、展示品、デッドストックなど

◆注意◆

・中古品なので細か汚れや傷を見落とす場合があります。状態は写真でご確認頂き、ご購入ください。

・正確な情報を100%お伝えできかねます。完璧なお品を求められる方は購入をお控え下さい。

・画像の色合いはお使いのPC環境により現品と差異が生じる場合がございます。

他にも、洋服、バッグ、アクセサリー、ビンテージ、アンティーク等を出品しております。

#hyper_hybrid ←出品中の商品はここをクリック。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 やや傷や汚れあり

