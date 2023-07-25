お知らせ ログイン 会員登録 出品
【T-ポイント5倍】 【実質新品】PHILIPS BDM4350UC/11 4Kモニター ディスプレイ ディスプレイ

商品の説明

2017年購入
I・O DATA LCD-GC221HXB BLACK ゲーミングモニター
2022年に修理へ出し、そのまま未開封でした。
美品　１６インチ　モバイルモニター　２K画質　台座付き
開封後は動作確認のみ行いました。
LG LED LCD モニター　32インチ　4K HDR
修理時にパネル交換が行われてるため、新品同等品かと思います。
【新品】Acouto P17モバイルモニター 17.3インチ 超軽量 超薄型 2

ASUS VP248H-J ゲーミングモニター
付属品
大画面 32インチ 液晶ディスプレイ モニター
・モニター本体
XP−PEN ARTIST 12
・電源ケーブル
ASUS VG259QR ゲーミングモニター
・HDMIケーブル
ポータブルモニター　IPS 2K 13.3inch
・Display portケーブル
34UM58-P
・USBケーブル
【新品未使用】15.6インチ IPS液晶 モバイルモニター ディスプレイ

DELL U4021QW 5K2K 40インチ ウルトラワイド
説明書はwebで「bdm4350uc/11 説明書」と調べて頂くとダウンロードできます。
【実質新品】PHILIPS BDM4350UC/11 4Kモニター ディスプレイ

JAPANNEXT 31.5インチ JN-IPS315WQHDR HDMI DP
商品概要
DELL S2722DC SILVER
PHILIPS BDM4350UC/11
【秀夫様専用 】ASUS MB16AC モバイルモニター

WACOM DTK1660K0D ワコム 液タブ
DisplayPort有
27インチ　PHILIPS 272E2F/11 BLACK 　27 フィリップス
HDMI端子数(新): 2
パソコンモニター　LG タイプC接続
J−Moss対応有
WACOM DTH-1300/K0 Touch Display
LED種類_MON: エッジライトLED
PX277P ゲーミングモニター 27インチ WQHD 165Hz
RoHs規格有
EVICIV 17.3インチモバイルモニター 自立式
USB有無種類: USB3.0
VXM-１６５ＶＦＩ
color: BLACK
Acer KG241QSbmiipx 165Hz フルHD ゲーミングモニター
アスペクト比_MON: 16:9
JAPANNEXT 25.7インチ ワイドFHD JN-IPS257WFHD
スピーカ (LOUDSPEAKERS): スピーカ内蔵
FUNAI 液晶テレビFL-32HB2000
パネル方式_MON: IPS
モニタ　ディスプレイ　IPS　非光沢　BenQ　GW2470　インチ　フルHD
プラグ アンド プレイ有
【即購入可】ASUS VX239 23インチ ゲーミングモニター　ホワイト
ヘッドホン端子有
【美品】JAPANNEXT JN-IPS320FLUHDR 4Kモニター 32
モニタワイドタイプ: ワイド
WACOM DTH-1300/K0
入力端子種類: D−sub
LG モニター　32UN880-B BLACK　アームのみ
国際エネルギースタープログラム有
ゲーミングモニター165hz アーム付き
画素数クラス別(横): 3840以上
新品　液晶ディスプレイ　I・O DATA LCD-AH271XDB
画素数クラス別(縦): 2160以上
のるしか様専用　BenQ ZOWIE XL2546K
画素数クラス別2(縦): 1200以上
DELL S2716DG　wqhd 144hz
画面サイズ・クラス別4: 43インチ
Acer ゲーミングモニター SigmaLine 24.5インチ
画面サイズ・クラス別5: 19.0インチ以上
高解像度で超軽量なポータブルモニター！
解像度種類(新): 3840X2160

デル　液晶ディスプレイ　S2319H【ベゼルの刻印欠け有】

商品の情報

ブランドフィリップス
商品の状態未使用に近い

BenQ XL2546K

JAPANNEXT 29型 UltraWide FHD(2560×1080）

BENQ GW2480T 美品

LG ゲーミング モニター 29WP60G-B 29インチ/ウルトラワイド
2017年購入2022年に修理へ出し、そのまま未開封でした。開封後は動作確認のみ行いました。修理時にパネル交換が行われてるため、新品同等品かと思います。付属品・モニター本体・電源ケーブル・HDMIケーブル・Display portケーブル・USBケーブル説明書はwebで「bdm4350uc/11 説明書」と調べて頂くとダウンロードできます。商品概要PHILIPS BDM4350UC/11DisplayPort有HDMI端子数(新): 2J−Moss対応有LED種類_MON: エッジライトLEDRoHs規格有USB有無種類: USB3.0color: BLACKアスペクト比_MON: 16:9スピーカ (LOUDSPEAKERS): スピーカ内蔵パネル方式_MON: IPSプラグ アンド プレイ有ヘッドホン端子有モニタワイドタイプ: ワイド入力端子種類: D−sub国際エネルギースタープログラム有画素数クラス別(横): 3840以上画素数クラス別(縦): 2160以上画素数クラス別2(縦): 1200以上画面サイズ・クラス別4: 43インチ画面サイズ・クラス別5: 19.0インチ以上解像度種類(新): 3840X2160

商品の情報

ブランドフィリップス
商品の状態未使用に近い

【T-ポイント5倍】 【実質新品】PHILIPS BDM4350UC/11 4Kモニター ディスプレイ ディスプレイ

42分钟前

【T-ポイント5倍】 【実質新品】PHILIPS BDM4350UC/11 4Kモニター ディスプレイ ディスプレイ

¥30,000 ¥17,100

(税込) 送料込み
6
6
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

2711b5816a933c

 1761

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

2711b5816a933c
【T-ポイント5倍】 【実質新品】PHILIPS BDM4350UC/11 4Kモニター ディスプレイ ディスプレイ 【T-ポイント5倍】 【実質新品】PHILIPS BDM4350UC/11 4Kモニター ディスプレイ ディスプレイ

4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ BDM4350UC/11 | Philips

4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ BDM4350UC/11 | Philips


Philips 43型ワイド液晶ディスプレイ (4K対応/IPSパネル/5年間フル保証) BDM4350UC/11

Philips 43型ワイド液晶ディスプレイ (4K対応/IPSパネル/5年間フル保証) BDM4350UC/11


4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ BDM4350UC/11 | Philips

4K ウルトラ HD 液晶ディスプレイ BDM4350UC/11 | Philips


LEDバックライト搭載液晶モニター BDM4350UC/11 [43型 /4K(3840×2160

LEDバックライト搭載液晶モニター BDM4350UC/11 [43型 /4K(3840×2160


フィリップス BDM4350UC/11 レビュー！憧れの4Kディスプレイ！

フィリップス BDM4350UC/11 レビュー！憧れの4Kディスプレイ！


レビュー】大きさは正義！Philipsの4Kモニター「BDM4350UC/11」を購入

レビュー】大きさは正義！Philipsの4Kモニター「BDM4350UC/11」を購入


Amazon.co.jp: PHILIPS フィリップス 4K LCD Display BDM4350

Amazon.co.jp: PHILIPS フィリップス 4K LCD Display BDM4350

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【T-ポイント5倍】 【実質新品】PHILIPS BDM4350UC/11 4Kモニター ディスプレイ ディスプレイ
© www.inba.net, Inc.