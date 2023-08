クリスマスツリー特価！ 【新品】【未使用】motto_kuma HEXA Dark Olive その他

★閲覧頂きありがとうございます★

・商品詳細

motto_kuma 1個

色: HEXA Dark Olive オリーブ

・発送について

購入後、24時間以内にらくらくメルカリ便にて発送致します。

・その他

すり替え防止の為、購入後のキャンセル及び返品・交換はご遠慮願います。

値下げ交渉可

可能な限り愛くるしく、そして美しく、手にしてくださった方に愛着を持って頂けるようひと針ひと針丁寧に縫い上げたクマのぬいぐるみです。

「持っとく、くま」でmotto_kuma

可能な限り愛くるしく、そして美しく、手にしてくださった方に愛着を持って頂けるようひと針ひと針丁寧に縫い上げたクマのぬいぐるみです。

ぬいぐるみとしてはもちろんのこと、ご自宅で、そしてキャンプ場で、小型のLEDランタン等を可愛く持ってくれます。

【注意】

点灯時に熱の発生する燃料系ランタンを吊るすことはできません。

また、本体の生地自体には撥水性がありますが縫い目などから水分が侵入することは避けられませんので雨天時や結露後に濡れたままの状態で放置していると内部の金属部品に錆などが発生するおそれがあります。もしも屋外での使用時に濡れてしまった場合はしっかりと乾燥させてください。

motto_kumaはハンドメイドで作成しているため一体ずつ微妙な個体差がございます。予めご了承下さい。撮影に使用しているLEDランタンやカラビナなどは付属しません

ノースフェイス パタゴニア チャムス モンベル MSR YOKA NEMO ヘリノックス ポーラー ノルディスク ムラコ サバティカル コールマン スノーピーク DOD ロゴス テンマクデザイン ゴールゼロ Sokol ソルオル Black Dark Olive ROBIC Charcoal Gray TIGER CAMO MultiCam カモ

【新品】【未使用】motto_kuma HEXA Dark Olive

ゴールゼロ

halftrackproducts

スノーピーク

コールマン

ロゴス

ヘリノックス

inavance

thearth

asimocrafts

アシモクラフト

ネイタルデザイン

ソマビト

ネルデザインワークス

somabito

sanzokumountain

サンゾクマウンテン

motto_kuma

HEXA Dark Olive

もっとくま

キャンプ

バーベキュー

グランピング

ランタン

テント

アウトドア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

