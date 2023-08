NIKE×READYMADE/ナイキ×レディメイド BLAZER MID BLACK ブレーザー ミッド CZ3589-001

メンズ 24.5cm

ウィメンズ 25cm

カラー: ホワイト

全体的に目立つキズや汚れはない状態です。

箱なく、画像の状態です。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE×READYMADE/ナイキ×レディメイド BLAZER MID BLACK ブレーザー ミッド CZ3589-001メンズ 24.5cmウィメンズ 25cmカラー: ホワイト全体的に目立つキズや汚れはない状態です。箱なく、画像の状態です。#ナイキ#スニーカー#READYMADE#NIKE#ブレーザー#BLAZER#レディメイド#SNKRS

