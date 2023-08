美品です!!

★カラー★

黒/ブラック

★サイズ表記★

XL

★平置採寸★(㎝)

肩幅:56

身幅:65

袖丈:64

着丈:66

★素材★

綿、ポリエステル、ポリウレタン

裏起毛

★状態★

目立つ傷、汚れ無く、綺麗な状態です。

美品です。

他サイトにも出品してます、売り切れた場合はすみません!

他にも多数、シュプリーム出品してます

こちら→ #シン1013

カラー···ブラック

袖丈···長袖

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

ポケット···あり

季節感···春、夏、秋、冬

20700

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

