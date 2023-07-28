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【残りわずか】 伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き その他

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ご覧いただきありがとうございます。
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
伊豆でダイビングができる、2ビーチガイド付き早割りチケットです。
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
イベントで購入しました。二枚セットになります。
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
期限は2023.11末までで、除外日はないとのことです。
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
事前予約が必要です
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詳細は以下問い合わせください
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全部で5枚あります。必要枚数をお知らせください
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伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
★八幡野ダイビングセンター
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
〒413-0232 静岡県伊東市八幡野765
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
TEL：0557-53-3711/ FAX：0557-53-3716
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
e-mail：info@yawatano.co.jp
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ホームページ：http://www.yawatano.co.jp/
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
【2ビーチガイドパック】￥13,200（税込）
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★黄金崎公園マリンスポーツセンター
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
ホームページ：http://koganezaki-marine.jp/
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【公式】 黄金崎 公園マリンスポーツセンター
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
TEL:0558-56-0355
伊豆　ダイビング　早割チケット　2ビーチガイド付き
MAIL:contact@koganezaki-marine.jp
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【2ビーチガイドパック】￥13,200（税込）
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枚数···4枚

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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ご覧いただきありがとうございます。伊豆でダイビングができる、2ビーチガイド付き早割りチケットです。イベントで購入しました。二枚セットになります。期限は2023.11末までで、除外日はないとのことです。事前予約が必要です詳細は以下問い合わせください全部で5枚あります。必要枚数をお知らせください★八幡野ダイビングセンター〒413-0232 静岡県伊東市八幡野765TEL：0557-53-3711/ FAX：0557-53-3716e-mail：info@yawatano.co.jpホームページ：http://www.yawatano.co.jp/【2ビーチガイドパック】￥13,200（税込）★黄金崎公園マリンスポーツセンターホームページ：http://koganezaki-marine.jp/【公式】 黄金崎 公園マリンスポーツセンター TEL:0558-56-0355MAIL:contact@koganezaki-marine.jp【2ビーチガイドパック】￥13,200（税込）枚数···4枚

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