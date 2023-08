ご覧いただきありがとうございます。

ETRE TOKYO 新作 完売 ヘンリーネックエアリートップス リブ 薄手 F



【REMI RELIEF/レミレリーフ】Graphic L/S T-SH

宜しくお願い致します!

BASERANGE バンブー long sleeve tee ピンク



july nine gracegray 5分袖大人のカットソー新品タグ付き

★母の日にいかがですか?★

ARCH CUT HEAVY RIB TOPS クラネclane ブラック



オーラリー AURALEE リブニット ブラック ギザ

レオナール

roku 6 長袖カットソー Tシャツ 少し値下げしました!

LEONARD

DECO depuis 1985 uneune waffle tops

ハイネック

23ss ノワールケイニノミヤ チュールトップス

長袖カットソー

エルメス カットソー

ストレッチ素材

DS.CLUB Lサイズ 新品未使用 ✔3点お纏め商品✨️✨️

シルク100%

20th ANNIVERSARY✨ハイネックカットソー グラデーション 虹色

ベージュ✖️ブラック

weakend 2023 ボンジュール



OHGA オーガ RUBAN ブラウス ブラック

サイズ38

試着のみ新品タグ付UN3D.シアーミックストップホワイト



roku beauty&youth 6 ロク トップス クロシェットニット

身幅→38センチ(脇下)

【Acne Studios】City Rat Sheer Top 希少 Sサイズ

肩幅→40センチ

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO フレアートップスお花柄刺繍

袖丈→58センチ

CLANE LOOSE VINTAGE LONG SLEEVE TOPS

着丈→66センチ

イッセイミヤケ プリーツプリーツ カットソー

(平置き実寸、素人採寸です。誤差はご了承下さい)

CYBERDOG サイバードッグ メッシュトップス Y2K



リトルサニーバイト 101匹わんちゃん オーバーサイズ ロンT ワンピース

とってもカッコ良く素敵なレオナールのカットソーです。

CHANEL ロンT

肌触りの良いシルク100%でオールシーズン着用できると思います!

IENA❤️【SAINT JAMES/セントジェームス】別注 MORLAIX 4

首元ボタン、バッグファスナー開閉で着脱も楽々です。

etre tokyo 完売 スリットスリーブプルオーバー カットソー 新品未開封

袖口にはさりげなく『LEONARD』の文字が!

【L'Appartement】 Drape T-shirt

もちろん1枚で着用してもかっこいいですが、薄手なのでインナーでチラ見せしても素敵です❤︎

undercover アンダーカバー but期★ボーダーカットソー M



saint james "NAVAL" Basque shirts T3 1/2

着用回数は少なめで、美品です!

ヒステリックグラマー 長袖 カットソー セーター 黒

気になる様なキズや汚れは無いとは思いますが、なにぶん素人ですので見落としがあるかもしれません。

新品 未使用 FENDI フェンディ 長袖 Tシャツ カットソー タグ付き

その際はすみませんが、ご了承下さい。

エルメス シルク ツイルレーヌ サングル ニット



PLEATS PLEASE 幾何学 design トップス

中古品という事をご理解いただいた方のみご購入をお願い致します。

★プリーツプリーズ 上品な色合いのトップス

発送は簡易包装でコンパクトにさせていただきます。

ぺラ様専用

たたみシワなどご了承下さい。

H beauty&youth リブフレアスリーブカットソー



バジーレ28 大きいサイズ アクセサリー付き 長袖カットソー 白 サイズ15号

すり替えなどの防止のため購入後の返品などはご遠慮下さい。

Givenchy ジバンシー レディース Tシャツ

なるべく詳しく商品説明をしているつもりですが、記載漏れもあるかと思います。

コムデギャルソン メッシュカットソー 黒 S 新品

気になる点があればコメントにてご連絡下さい。

専用!journalstandard Luxeボーダートップス

ご納得いただいてからのご購入をお願いいたします!

trefle+1❤️お袖ホイップブラウス 長袖

購入後のキャンセルが無い様にお願い致します‼︎

CELINE ボーダーカットソーXS



hosbjergホズビョーグ シャーリングショートトップス

仕事中や就寝中などすぐに返信できない場合もございます。

2023ピッコーネ クラブ Tシャツ 03 ブルーグリーン7分袖



タバサ TABASA コットンニットトップス

気持ちの良いお取引を心がけておりますので、

新品!franche lippee プルオーバー

どうぞ宜しくお願い致します!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

