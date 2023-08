大人気で即完売したカラー&サイズです。

定価:25,300円

カラー:ベージュ地xピンクの小花

サイズ:42

身丈:115 バスト寸:114 肩幅:39 袖丈:23 袖口:48 ウエスト寸:95.5 裾寸:260

素材:ドレス ポリエステル:100 アンダードレス ポリエステル:100

[ 可憐な小花柄が上品なガウンワンピース ]

【 手洗いOK 】

【 Made in Japan Fabric 】

[ Design & Styling ]

ほんのりと透け感のあるシフォン素材でエアリー感たっぷりに仕上げた小花柄のワンピース。

グレイッシュな色合いがアンティークな印象に。

ロングの丈感と裾にボリュームを持たせたデザインは動くたびに揺れるふんわり感がフェミニンな印象に。

ボタンの留め具合やリボンの結び具合によって表情が変わるアレンジを楽しめるデザインに。

やわらかなシフォンの透け感と気になるボディラインを自然にカバーし、スタイルアップを叶えてくれるアイテムは、シーズン通して幅広い活躍が期待できそう。

ベージュ、グリーン、ブラックの全3色。

[ Staff Comments ]

肩紐の調節できるキャミソールインナーが付いているのでワンピースとしてはもちろん、カットソー+デニムに織ればガウン風の着こなしも楽しめます。

[ About Item ]

生地感: 薄手

伸縮性: なし

透け感: あり

裏 地: 裏なし(アンダードレス付き)

袖 丈: 半袖

洗 濯: 水洗い可

※末永くご愛用いただくため、付属の洗濯表示・アテンションタグをよくご覧いただきますようお願いします。

[ Rose Tiara Brand Concept ]

フェミニンな愛らしさと 大人のエレガンスを一度にまとう服

「可愛い」をずっと手放さない あなたのためのブランドです

素材選びからデザイン、パターンまで一貫して行い、タックの向きやギャザー分量、フリル位置などサイズに合わせて調整することで美しいシルエットと着心地の良い服を提案します

*お値下げは基本的に同時購入くださる方、リピート購入くださる方に限定しています。また一部の出品者の方のような大幅なお値引きは致しておりません。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ローズティアラ 商品の状態 新品、未使用

