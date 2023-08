今季一番 セイコーアストロン　エグゼクティブライン ホンダジェット 2000本限定モデル 腕時計(アナログ)

人気モデル···SEIKO アストロン

【即購入OK】送料込み SEIKO 5 AUTOMATIC 自動巻き ネイビー



G-SHOCK GW-3000M-4A

コレクション用で購入しましたが、実働で活躍する機会がほとんどない為、出展します。

ROLEX オイスターRef.6426 Silver



【未使用正規品】Swatch × OMEGA Mission to Moon

[ブランド]セイコー

美品✨SEIKO セイコー ドルチェ ホワイト シルバー ソーラー ラウンド

世界限定2,000本(ネット記事参照)

A Bathing Ape x Swatch コラボウォッチ

[商品名]アストロン

【HAMILTON】ハミルトン腕時計カーキ GMT エアレース H776650

[タイプ]メンズ

VINTAGE TIMEX ビンテージタイメックス ミリタリー 英軍

[型番]SBXB133/8X53-0AX0-2

ミルガウス カスタム再現

[ムーブメント]ソーラーGPS衛星電波

THE CITIZEN NC0200-81L ザ・シチズン 正規オーバーホール済

[文字盤カラー]ブラック

ロンジン 自動巻き 時計 18K

[ベルトカラー]シルバー

ポールスミス 自動巻き腕時計 限定250台 日本バージョン

[ケースカラー]シルバー

【稼働】カシオ CASIO エディフィス EQB-900 タフソーラー

[ガラス]サファイアクリスタル(スーパークリア コーティング)

ビクトリノックス クロノクラシック

[素材]チタン ケース:チタン ベルト:チタン ベゼル:セラミック(美しい青色です)

ディズニーシー 8周年 限定腕時計 Disneysea

[サイズ] ケース径:約45mm(リューズ含まず)

ルミノックス[LUMINOX] シータートル 0320シリーズ

リューズ型がエンジンタービンをモチーフとしています。

全日空 ANA オリジナル 腕時計 非売品

[ケース厚み]: 約14.0mm

【初期QT】セイコー 3803-7020 傷のないガラス美しい製品

[防水性能]10気圧

【OH済】SEIKO 5 5126-8110



フェラーリ公式限定セット BBURAGO社FKKXミニカー付き

付属品]保存箱、保証書、箱(ダメージ有り)、あまりゴマ無し

☆TAG Heuer タグホイヤー 限定モデル カレラ ムーンパール 自動巻き☆



NIXON ロトログホワイト完動良品 コマをカスタム

[腕回り]

About vintage アバウトビンテージ 時計 ペア レザー プレゼント

約18cm

オメガOMGAシーマイスターアクアテラ鑑定済

バックルについている4点ポイントにより微調整可能

FOSSIL 機械式 文字盤グレー ステンレス

[国内参考定価]302,400円(税込)

【新品未使用】CASIO PROTREK NANGA(プロトレック✖️ナンガ)

[状態]ケース・ベルトに多少のキズ、すれ(目視でわかる程度のキズ、スレはほとんど無し)がありますので、予めご了承下さい。

秋子様専用 ジャンク品 ロンジン 時計 手動巻き LONGINES メンズ

また、本品はユーズド品ですので極端に神経質な方は購入をお控え下さい。

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

人気モデル···SEIKO アストロンコレクション用で購入しましたが、実働で活躍する機会がほとんどない為、出展します。[ブランド]セイコー世界限定2,000本(ネット記事参照) [商品名]アストロン [タイプ]メンズ [型番]SBXB133/8X53-0AX0-2 [ムーブメント]ソーラーGPS衛星電波 [文字盤カラー]ブラック [ベルトカラー]シルバー [ケースカラー]シルバー [ガラス]サファイアクリスタル(スーパークリア コーティング) [素材]チタン ケース:チタン ベルト:チタン ベゼル:セラミック(美しい青色です) [サイズ] ケース径:約45mm(リューズ含まず)リューズ型がエンジンタービンをモチーフとしています。 [ケース厚み]: 約14.0mm [防水性能]10気圧付属品]保存箱、保証書、箱(ダメージ有り)、あまりゴマ無し [腕回り]約18cmバックルについている4点ポイントにより微調整可能 [国内参考定価]302,400円(税込) [状態]ケース・ベルトに多少のキズ、すれ(目視でわかる程度のキズ、スレはほとんど無し)がありますので、予めご了承下さい。また、本品はユーズド品ですので極端に神経質な方は購入をお控え下さい。

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CASIO OCEANS OCW-T750 チタン製 電波ソーラーSEIKO アストロン executive Line SBXB 155SEIKO プレサージュ 自動巻 6R27-00D0 ステンレス シルバートゥールビヨンカシオCASIO G-SHOCK GPW-1000-1BJF