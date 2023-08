他でも出品しております。

新品・未使用【louren】camisole gather dress

購入前にコメントお願い致します。

商品名

サイズ

表記:9

肩幅:約52㎝

身幅:約63㎝

袖丈:約56㎝

着丈:約123㎝

素材

写真にてご確認ください。

お品物について

付属品:なし

状態

【10段階中6.5程度】

着用による襟元や裾の汚れ等はありますが、まだまだご使用いただけるお品物です。

arts & science アーツ&サイエンス

tabrik タブリク

gasa ガサ

the hinoki ヒノキ

towavase トワヴァース

magali マガリ

veritecoeur ヴェリテクール

TOKIHO トキホ

wirrow ウィロー

toujour トゥジュー

dosa ドーサ

yaeca ヤエカ

dantan ダンタン

百草

maku textiles マクテキスタイル

CALICO キャリコ

humoresque ユーモレスク

daniela gregis ダニエラグレジス

オールドマンズテーラー

ゴーシュ

toogood トゥーグッド

moi モイ

kaval カヴァル

emic etic エミックエティック

indubitably

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 やや傷や汚れあり

