【格安SALEスタート】 Core i5♩メモリ8GB☆新品SSD交換済☆Webカメラ Office付き☆ ノートPC

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【1台限り】NEC Lavie/爆速SSD256＆メモリ8GB✨ノートパソコン✨



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☘️初心者には難しい初期設定やウイルスソフトの設定は完了済み！届いてすぐに使えます◎

MacBook Air （M1,2020）



i5✨SSD256❣️メモリ8GB❣️カメラ付き✨ブルーレイDVD✨青ノートパソコン

☘️クリーンインストールしているため、動作の遅くなる原因の広告ソフトは一切ありません。スッキリ快適にお使い頂けます◎

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デルinspiron15-7568 2in1ノートPC Windows11Pro

☘️SSDですので、起動、シャットダウン等が爆速です◎

【最終値下げ！】MacBook Air 2020 スペースグレイ8GB



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☘️高性能CPU「Core i5」搭載◎

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2021年式❗DELL白ノートパソコン✨Win11/第10世代I3/高速SSD❗



【美品】Panasonic Let's note SV8 CF-SV8SFKVS

◆こんな用途におすすめ

Dell ノートパソコン FHD15.6 SSD+HDD DVD Office

✅ネットで買い物や調べ物をしたい

MacBook Air 2013年購入

✅Youtubeやインスタ・TikTokなど

東芝㉒/ノートパソコン/Windows11/corei7/SSD/軽量モバイル

✅CD DVD Blu-rayの再生

TOSHIBA dynabook A4サイズ ノートパソコン

✅写真の整理・編集

MacBook Air (Retinaディスプレイ,13-inch,2018)

✅メール

新品未開封2023購入13インチMacBook Air M2 256G シルバー

✅レポート作成

Lenovo X270 7300U/8GB/SSD480GB/Office/59

✅ワード・エクセルの活用

MacBook Pro Retina i7-4750HQ/8GB/SSD256

✅家計簿や子供会の資料作成に

レッツノートN10, Office2021, SSD240GB,8GB,バッテリ

✅在宅ワークに

★☆セール品☆★NEC LaVie LS150/D、LS150/E の２点



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◆製品の仕様

【P-21】初心者の方に✨ノートパソコン✨ONKYO✨すぐ使えます✨SSD

・メーカー→NEC

最新Windows11❕ ノートパソコン NEC Webカメラ リモートワーク

・OS→Windows 10 Home

富士通 ノートパソコン★i5/12GB/新品SSD480GB/13.3型

・CPU→Core i5 6200U 2.30GHz

LenovoタブレットPC IdeaPad D330 i 10.1型

・メモリ→大容量8GB

【開封済み未使用】Surface Laptop Go 2 8QC-00032

・ストレージ→爆速SSD240GB

Asus VivoBook Pro 15 Oled ( RTX 3050)

・液晶→15.6インチ

【最終】13インチMacBookPro 2020 i5/16GB/512GB

・光学ドライブ→CD、DVD、Blu-ray

【美品】Lenovo ブルー☘新品大容量SSD512GB☘メモ4G☘office

・USB→あり

HP Spectre x360高性能ノートパソコン

・無線/有線LAN→あり

パナソニック 440時間 レッツノート CF-SZ5 Win11 綺麗 極美品

・Webカメラ→あり

NEC ノートパソコン Corei7 windows11 メモリ16G:C106

・HDMI→あり

良品 Lenovo X270 Corei7 Ram16gb Office付き ⑨

・SD→あり

Core i5♩メモリ8GB☆新品SSD交換済☆Webカメラ Office付き☆



【DELL】ノートパソコン Inspiron 15 3000 3567

◆使える便利なアプリ

Macbook Pro 15 Late 2011 i7 8GB 新品SSD 箱付

☘️Microsoft Office Home&Busines2019

新品未開封 MacBook Air MGN63J/A

ワードやエクセル・パワポが使えます

B⭐️爆速SSD⭐️スリムレッド⭐️在宅テレワーク⭐️イラレでデザイン⭐️DVDも楽しめる



Lenovo Legion Slim750i ゲーミングノートパソコン レノボ

☘️グーグルクローム

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☘️DVDの再生ソフト

Macbook Pro 2017 | Core i5 - Ram 16 GB

☘️i-tunes

SONY VAIO VPCSE29FJ i7 8GB/ほぼ新品 1TB SSD

☘️LINE

TOSHIBA dynabook B65/B 4GB 119GB/SSD

☘️ウイルスソフト

NEC パソコンPC-N1565AAWE3



美品! MacBookPro 15インチ i7 16GB 1000GB 2011



Lenovo X260 Core i3 4GB 無線 Windows11

◆外観の状態

新品 有機EL Lenovo IdeaPad 13500H/16G/512G

中古のため小傷、使用感は有りますが動作良好の良品です。きれいな状態です。

【美品】surface pro 5☘爆速SSD搭載☘Core i5第7世代



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◆動作について

【kikurin様専用】NEC LAVIE i7 SSD 1TB SSD

カメラ、マイク、キーボード、USB SD,CD,DVD,Blu-ray等 (付いている場合)一通り動作確認済みです。万が一電源不良など初期不良があった場合は1週間以内責任を持って迅速に対応しますので、ご安心頂ければ幸いです(*^-^*)

MacBook pro 2020年版 ssd512gb M1



LIFEBOOK AH51/C3(FMVA51C3W)

◆付属品

おしゃれなレッド✨SSDでサクサク✨カメラ付ノートパソコン/Bluetooth

ACアダプター

新品 15.6インチ 最新世代Ryzen搭載 スタンダードノート グレー



SSDなので起動などがサクサク快適✨Core2✨最新OSWin１１ノートパソコン

【お願い】

【美品】 Chromebook Spin 311 CP311-3H-A14P

円滑なお取引を行うため、お手数ですが必ずプロフィールをご一読の上、ご購入をお願いいたします。

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商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

即購入OK！◎１台限りの数少ない爆速PC✨早い者勝ちです(*^-^*)☘️初心者には難しい初期設定やウイルスソフトの設定は完了済み！届いてすぐに使えます◎☘️クリーンインストールしているため、動作の遅くなる原因の広告ソフトは一切ありません。スッキリ快適にお使い頂けます◎☘️SSDですので、起動、シャットダウン等が爆速です◎☘️高性能CPU「Core i5」搭載◎◆こんな用途におすすめ✅ネットで買い物や調べ物をしたい✅Youtubeやインスタ・TikTokなど✅CD DVD Blu-rayの再生✅写真の整理・編集✅メール✅レポート作成✅ワード・エクセルの活用✅家計簿や子供会の資料作成に✅在宅ワークに◆製品の仕様・メーカー→NEC・OS→Windows 10 Home ・CPU→Core i5 6200U 2.30GHz・メモリ→大容量8GB・ストレージ→爆速SSD240GB・液晶→15.6インチ・光学ドライブ→CD、DVD、Blu-ray・USB→あり・無線/有線LAN→あり ・Webカメラ→あり・HDMI→あり・SD→あり◆使える便利なアプリ☘️Microsoft Office Home&Busines2019ワードやエクセル・パワポが使えます☘️グーグルクローム☘️DVDの再生ソフト☘️i-tunes☘️LINE☘️ウイルスソフト◆外観の状態 中古のため小傷、使用感は有りますが動作良好の良品です。きれいな状態です。◆動作についてカメラ、マイク、キーボード、USB SD,CD,DVD,Blu-ray等 (付いている場合)一通り動作確認済みです。万が一電源不良など初期不良があった場合は1週間以内責任を持って迅速に対応しますので、ご安心頂ければ幸いです(*^-^*)◆付属品ACアダプター【お願い】円滑なお取引を行うため、お手数ですが必ずプロフィールをご一読の上、ご購入をお願いいたします。#ノートパソコン #SSD196#ノートPC #ノートパソコン #NEC #LaVie

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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