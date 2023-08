【税込】 ザ.ノース・フェイスパープルレーベル　コーチシャツジャケットMカーキ ミリタリージャケット

ザ.ノース・フェイスパープルレーベルTHE NORTH FACEコーチシャツジャケットMサイズカーキ自身着用の古着になります

3回のみ着用ですがコンデション良好です

断捨離の為出品致します

古着の為神経質な方のご購入はお控え下さい

サイズ L

カラー カーキ

素材 画像参考にしてください

サイズ 肩幅 50身幅 60着丈 75袖丈 59

ザ・ノースフェイス・パープルレーベルより、

シャツとコーチジャケットをミックス

コットンナイロンリップストップを使用したシャツジャケット

オーガニックコットンとリサイクルナイロンの

混紡糸で織られた生地は、タフな素材感と軽い着心地が特徴。

裏地には軽量性、吸汗速乾性、保温性を兼ね備え、

かさ高のある機能素材を使用しています。

中空糸に8本の突起を持つタコ足型断面の

ポリエステル繊維を使用し、中わたと裏地が一体となった素材。

インナー使いからアウターまで幅広いシーズンで愛用して頂けます。

THE NORTH FACEロゴドットボタンもさりげないポイント。

ほどよくゆとりのあるシルエット、

腕のスムーズな動きを意識したピボットスリーブ仕様により、

リラックス着用可能なデイリーウェアとして

優れた活躍が期待できるモデルです。

すり替え防止のため、返品はご遠慮下さい

ビームス

エディフィス

シップス

バーニーズ

エストネーション

ノースフェイス

カナダグース

モンクレール

他出品中です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

