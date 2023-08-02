【在庫限り】 値下げ　タワーチェスト　引き出し収納 棚/ラック

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特徴···完成品、隙間収納用タワー引き出し収納引き出し ストッパー付き白色高さ 166㎝横幅 30㎝奥行き 38㎝中古品です。神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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