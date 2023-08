とっておきし福袋 【美品】LP　レコード　中島美嘉　MUSIC 邦楽

中島美嘉 の アナログレコード です。

購入後、1回視聴し自宅保管しています。

ジャケットには、細かなキズがありますが、

とてもキレイな状態、美品です。

状態は、あくまでも出品者の主観によるものです。

中古品としてご理解の上お求めください。

※再生確認は出来ておりません。

※完璧をお求めの方は購入をお控えください。

送料込みにてお譲りします。

即購入okです。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

