【高価値】 Strymon Bigsky (元箱、説明書、シール付き) レコーディング/PA機器

ご覧頂きありがとうございます。

Mario Maslik様専用【完動美品】FURMAN M-8Lx



【BOSS】 RC-505 【フットスイッチ付き】

動作は確認済みです◎

AMATERAS 1022 / 2ch.Mic Preamp custom



動作品★Behringer X32 Producerデジタルミキサー ベリンガー

新品で購入し使う事が無かったので出品致します。

【最終価格】Fulltone FULL-DRIVE 2



SHURE SM87A

本体

dbx160x (made in Japan) ②

ACアダプター(未使用でしたが、動作確認のみしました)

美品 sE Electronics sE8 Matched Pair

取り扱い説明書

【美品】ゼンハイザーe935☆ダイナミックマイク

ゴム足

TASCAM PORTASTUDIO 414 カセットMTR

箱

お餅ちゃん様専用 AKG P220



ロジクール G Blue Yeti X BM600X

になります。

中古 YAMAHA AG03 動作確認済み



TLM103 マイク Neumann ノイマン

リバーブ

XOTIC エキゾティック EP-Booster

エフェクター

【ほぼ新品】bluebird SL コンデンサーマイク

マルチエフェクター

【締切間近】BLUE ( ブルー ) Dragonfly /コンデンサーマイク

コーラス

TASCAM Model 24 ミキサー レコーダー

フランジャー

TASCAM 464 整備動作品 マルチトラックレコーダー MTR

ビブラート

AT2050 コンデンサーマイク audio−technica



【値下げ】EP Booster XOTIC 【シリアルナンバー40番】

#strymon

【美品】 Neumann KMS105 コンデンサーマイク

#BigSky

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きありがとうございます。動作は確認済みです◎新品で購入し使う事が無かったので出品致します。本体ACアダプター(未使用でしたが、動作確認のみしました)取り扱い説明書ゴム足箱になります。リバーブエフェクターマルチエフェクターコーラスフランジャービブラート#strymon#BigSky

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

6月購入(国内正規品) SENNHEISER E945【moo様専用】ニーブくん OEP/Carnhill LUNDAHL セットAMCRON CE1000A パワーアンプ