ジョージ・ベスト氏 ボビー・チャールトン氏【劇レア・入手困難】サインユニフォーム

ご覧いただいて有り難うございます

この商品をご覧いただいている方に このお二人(レジェンド)の説明は不要かと思いますので商品の説明、いきさつだけ述べさせて頂きます。

1999年のトヨタカップでユナイテッドが来日した時に一緒に同行されていたお二人に 直筆サインして頂きました

ベスト氏は写真でもお分かりのとおり 来日記念イベントに招待された時に頂きました。

チャールトン氏はホテルのラウンジで頂きました (お連れの方や他のお客様にご迷惑が掛かるので写真はご遠慮しました)

これにデニス・ロー氏のサインが加われば、

と思った人もいるかと思います

ベスト氏は残念ながら2005年に亡くなられ、他のお二人は現在 認知症を患ってらっしゃるとユナイテッドが公表しております。

サイン自体 筆圧もしっかりされていて綺麗に書いて頂きました

もう二度と手に入らない品物なので コレクターの方、ユナイテッドマニアの方、経済的に余裕のある方 ございましたら是非ご検討ください

上半身のコンパクトなユニフォーム専用額縁に入れると絵になります。

*ファスナーのつまみの部分が欠損していますが、飾っておくぶんには問題無いかと思います。

*写真3枚と白黒A4フォトカードお付け致します

*よくある○○社の証明書付きではございませんので、写真にてご判断していただき納得していただいた方のみ ご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

