人気デザイナー SBDパワーベルト　レバーアクション　Mサイズ トレーニング用品

種類···ベンチプレス、パワーリフティング、ウェイトトレーニング

新品未使用です。

今まで世界に存在しなかった革新的な構造を持つバックルのレバーアクションベルトが新しいデザインのロゴになりました。

レバーアクションベルトの優れた締め付け力と、ピン式ベルトの調整の容易さを同時に実現し、世界中のリフター達をサポートする、トレーニングベルト・リフティングベルト市場をリードし続ける革新的なパワーリフティングベルトです。

ベルト内側のレッドスエードは、SBDブランドの色に合わせて、より深みのある赤に変更しています。

さらに新たな加工を施し、激しいトレーニングにおいても色落ちしづらくなっています。

幅 10cm

厚み 13mm

表面 ブラックオイルレザー

裏面 レッドスエード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

