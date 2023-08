【正規逆輸入品】 ORIGINAL ADIDAS STAN 28cm SMITH スニーカー

【商品名】

アディダス オリジナル スタンスミス 28cmになります。

【商品説明】

オリジナルのデザインを踏襲した、クラシックなスタンスミスです。

数十年にわたり、アディダスのスタンスミスは、清潔感のある、爽やかなレザースニーカーの代名詞的存在でした。

それは今も同じだですが、より健全な環境に向けてコミットしていくというアディダスの取り組みを反映させることが、今変わるべきことです。

このバージョンは、外から見るとタイムレスなルックスは変わらないけれど、輝く未来に向けた素材に一新しています。

【サイズ】

28cm

【品番】

APH281001

【状態】

若干の使用感があります。

ソール底かかと部分に減りがあります。

⭐︎フォロー割引⭐︎

フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。

●2,000円以上→200円引き

●5,000円以上→300円引き

●7,000円以上→400円引き

●10,000円以上→500円引き

同サイズをお求めの方へ★

↓↓↓

#SSS_28

その他色んなスニーカーも揃えております。

AIR FORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIR MAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。

CONVERSE(コンバース)new balance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)!!などなどトレンド商品もございます。

王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です!

メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。

ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。

カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒!サイズも様々!

管理番号 #L05771 イ

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

