【在庫処分】 vintage 80s sweat Presley Elvis shirt スウェット

80年代のエルヴィスがイラストされたスウェットとなります。

美品 激レア M ワコマリア スウェット 窪塚洋介着 D-RED ワイン

プリントのカラーリングとデザインが抜群にカッコいい個体です。

URBAN TECH ZIP HOODIE

なかなか同じものを見ることはないかと思いますので、お好きな方はぜひいかがでしょうか。

クルーネックセーター



【ab様専用】ENNOYスタイリスト私物XL上下セット黒×白ロゴスエットパーカ

日本だけが盛り上がっていた古着市場が海外でも爆発的に需要が拡大しておりますので、今後ますます古着が高騰していくことは間違いないかと思います。

ORCIVAL MENS M ラッセルフレンチ セーラーTシャツ ペイント

こちらの商品は古着屋で過去購入したものですが、年々価値は高まりアメリカでは10年もしないうちにファストファッションの10倍に古着市場が拡大するといわれておりますので、今のうちに気になった商品は抑えていただくことをお勧めします。

THE NORTH FACE メンズ テックエアースウェットワイドフーディ



【ビッグサイズ! 2段フロッキープリント】1960’s スウェットシャツ

気になるデザインはなかなか出会えないので、是非気になるかたはよろしくお願いします。

22SS ALL SWEATER INDIGO 04 XL WTAPS

古着は一種のお見合いみたいな要素も大きいので、気になるかたはコメント頂いても、そのまま購入頂いても問題ありません。

【匿名配送】カルバンクライン フリース スウェットシャツ ホワイト



【超希少】チャンピオン リバースウィーブ navy 染み込み トリコタグ 80s

いろいろ商品を出品しておりますので、ほかの商品も覗いていただけるとありがたいです。

新品 Brook スウェット ホワイト XL

レギュラーの古着以外にもリーバイスやチャンピオンのリバースウィーブとか、パタゴニア、コンバースと古着全般を出品しておりますので、他の商品に関しましても是非閲覧よろしくお願いします。

KENZO 80s 90s 北斎タグ ヴィンテージ 刺繍ロゴ スウェット 紫



スウェット トレーナー アディダス adidas 4XL ヨウジヤマモト Y3

古着女子 ビッグシルエット ユニセックス 80s 90s USED VINTAGE ユーズド 古着 ビンテージ ヴィンテージ ビッグシルエット オーバーサイズ 240

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

80年代のエルヴィスがイラストされたスウェットとなります。プリントのカラーリングとデザインが抜群にカッコいい個体です。なかなか同じものを見ることはないかと思いますので、お好きな方はぜひいかがでしょうか。日本だけが盛り上がっていた古着市場が海外でも爆発的に需要が拡大しておりますので、今後ますます古着が高騰していくことは間違いないかと思います。こちらの商品は古着屋で過去購入したものですが、年々価値は高まりアメリカでは10年もしないうちにファストファッションの10倍に古着市場が拡大するといわれておりますので、今のうちに気になった商品は抑えていただくことをお勧めします。気になるデザインはなかなか出会えないので、是非気になるかたはよろしくお願いします。古着は一種のお見合いみたいな要素も大きいので、気になるかたはコメント頂いても、そのまま購入頂いても問題ありません。いろいろ商品を出品しておりますので、ほかの商品も覗いていただけるとありがたいです。レギュラーの古着以外にもリーバイスやチャンピオンのリバースウィーブとか、パタゴニア、コンバースと古着全般を出品しておりますので、他の商品に関しましても是非閲覧よろしくお願いします。古着女子 ビッグシルエット ユニセックス 80s 90s USED VINTAGE ユーズド 古着 ビンテージ ヴィンテージ ビッグシルエット オーバーサイズ 240

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

最新作ESSENTIALS FOG クルーネック ブラック SAPE 猿カモ迷彩 スウェットennoy ロンT ロングTシャツMIT/刺繍タグ/90s/チャンピオンChampion/ビンテージ/トレーナー