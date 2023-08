ナイキ ウィメンズ ダンク ロー "ピンクペイズリー"

2回使用GUCCI美品 サイズ38



コンバース アディクト

Nike WMNS Dunk Low "Pink Paisley"

grounds グラウンズ スニーカー ミキオサカベ 黒 クリア 37サイズ



adidas originals for EDIFICE / IENA

23cm新品未使用

GOLDEN GOOSE MID STAR エイジング ミドルカットスニーカー



ニューバランス New Balance スニーカー 574 CHF 24.5

写真より少しピンク味があります。

MARC JACOBS マークジェイコブス ソックススニーカー 24㎝ハイカット



新品 New Balance ニューバランス U9060HSA 22.5

閲覧ありがとうございます( ˶'ᵕ'˶ )

AI様



YEEZY 700 V3

☆共通事項☆

サロモン X-ADVENTURE レディース23.5

・値下げ交渉は金額提示でお願いします。

ADI2000 スニーカー

・初期不良等はメーカーに問い合わせ願います。

コンバース オールスター ハイ

・正規店購入品のみ取り扱っております。

ア・マ・マニエール × ナイキ ウィメンズ エアジョーダン3 レトロ SP

・交渉中でも基本全て早い者勝ち。割込購入歓迎。

【adidas】SAMBA ADV ホワイト 24cm

・家族にペットや喫煙者はおりません。

D.A.T.E デイト スニーカー 38金子綾さんコラボ ウィムガゼット

・他フリマにも出品中の為都合により削除する時があります。(手数料が違う為価格に差があります。)

新品❗️ IENA 【NIKE/ナイキ】ウィメンズ エアマックス90 SE

・神経質な方・クレーマー気質な方はご遠慮願います。

レア 限定コラボ sacai x NIKE AIRMAX 90 SP

・複数買いは多少のお値引可。交渉願います。

CHANEL スニーカー 37

・コンビニ払いは基本御遠慮願います。コメントで入金予定日を伝えて頂き当方承諾した場合のみ可能。ほかは全て購入者都合でキャンセル致します。

新品・未使用 ara アラ ニットスニーカー バニラ色 サイズ6 約24.7㎝

以上、よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 23cm 商品の状態 新品、未使用

BBW550BA



ニューバランス NEW BALANCE スニーカーU327LD Dベージュ

ナイキ ウィメンズ ダンク ロー "ピンクペイズリー"Nike WMNS Dunk Low "Pink Paisley"23cm新品未使用写真より少しピンク味があります。閲覧ありがとうございます( ˶'ᵕ'˶ )☆共通事項☆・値下げ交渉は金額提示でお願いします。・初期不良等はメーカーに問い合わせ願います。・正規店購入品のみ取り扱っております。・交渉中でも基本全て早い者勝ち。割込購入歓迎。・家族にペットや喫煙者はおりません。・他フリマにも出品中の為都合により削除する時があります。(手数料が違う為価格に差があります。)・神経質な方・クレーマー気質な方はご遠慮願います。・複数買いは多少のお値引可。交渉願います。・コンビニ払いは基本御遠慮願います。コメントで入金予定日を伝えて頂き当方承諾した場合のみ可能。ほかは全て購入者都合でキャンセル致します。以上、よろしくお願いします。 商品の情報 商品のサイズ 23cm 商品の状態 新品、未使用

New balance ニューバランス M1500PGL グレーnaked wolfe virgo 厚底スニーカーNike Internationalist 22.5cm