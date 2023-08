プロフィールご確認下さい。

カラー : 生成

サイズ: 30

平置きウエスト39cm

股上29cm

股下73.5cm

ワタリ(股下)29.5cm

裾幅24cm

※寸法は画像でもご確認下さい。

状態 : 汚れや、傷み無し。

目立った汚れやダメージはなく状態良好です。

神経質な方完璧を求められる方はご購入をご遠慮下さい。

発送方法はゆうゆうメルカリ便を予定しています。発送~お届けまで5~6日かかる場合があります。

カラー...ホワイト

パンツ丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...コットン

シルエット...ストレート

プロフィールご確認下さい。supreme made in USA ペインターパンツ old suprem(女性の方にもオススメ✨)薄手コットンストレートパンツカラー : 生成サイズ: 30平置きウエスト39cm 股上29cm 股下73.5cm ワタリ(股下)29.5cm 裾幅24cm※寸法は画像でもご確認下さい。状態 : 汚れや、傷み無し。目立った汚れやダメージはなく状態良好です。神経質な方完璧を求められる方はご購入をご遠慮下さい。発送方法はゆうゆうメルカリ便を予定しています。発送~お届けまで5~6日かかる場合があります。カラー...ホワイトパンツ丈...フルレングス柄・デザイン...無地素材...コットンシルエット...ストレート

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

