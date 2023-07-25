【おすすめ】 【最終値下げ】完動品 Minolta 単焦点レンズ付き X-700 フィルムカメラ

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Nikon fm2 カメラ 一眼レフ



★各部モルト張替え済★ ニコン F フォトミック FTN ボディ #11394

ミノルタ X700 単焦点50mm F1.47付き

OLYMPUS OM10 フィルムカメラ+レンズ他セット



【美品】 Mamiya RB67 PRO SD 1514

★特徴★

SHARAN ミニチュアカメラ コンタックス I モデル



CONTAX T2 コンパクトカメラ

フィルムカメラ初心者にも！

Nikon (ニコン) F100 ボディ



FUJI 蛇腹 ジャバラ レンズフード ジャバラフード 4個

幻の歴史的カメラ

FUJIFILM 富士フィルム EPION 1000 MRC TIARA

フォーカスエイド(電気的なピント確認機構)搭載の

5083479 稀少海外版 オリンパス ペン EES-2 olympus pen

その後 ミノルタから発売の世界最初の本格的なAF一眼レフα7000の礎になったカメラ

オリンパス OLYMPUS ZOOM 1150 DLX 箱付き



ビンテージ フィルム カメラ AGFA ISOLETTE PRONTO

※フォーカスエイドは 手動でピントを合わしピントが合うと ●が点灯します

美品 Mamiya645pro AEファインダー 巻き上げグリップ +その他



Canon EOS Kiss X9i ダブルズームキット ＋ その他

絞り優先オートと マニュアルで 使えるシンプルでフィルムカメラ初心者にも 簡単に使える カメラです

PENTAX ME super(ブラック)中古動作品



超極上ジナーP4X5インチカメラボディー、ケース付き。付属袋蛇腹、レール1本

モルトも綺麗ですのですぐに お使いいただけます！

OLYMPUS TRIP35 整備済 美品 返品保証あり



【よし様専用】【ジャンク品】ライカ R6 ボディ

50mm f1.4の明るいレンズだから背景をぼかした雰囲気のある写真が撮れます。

ASAHI PENTAX auto110【中古】



OLYMPUS PEN-EE3

特徴的なのは 視野の良さ ファインダーが明るく

W1-1）OLYMPUS オリンパス OLYMPUS-35 SP フィルムカメラ

ピント合わせがしやすいです。

Pentax espiomini 作例多数あり

この見え方は 驚きです

コシナBessaflex TM 極上希少



8237 良品 コンタックス Contax TVS Sonnar 3.5-6.5

初めて 使う フィルム 一眼レフとして

Nikon S2 前期モデル ＋50mmF1.4 レンズ ジャンク @

シンプル機能カメラです

ASAHI PENTAX 6×7 67 木製ハンドグリップ



富士フイルム instax mini evo

使うのがとても楽しいカメラです

【美品】MINOLTA ミノルタ X-700 銘玉 MC 50mm F1.4



◆Contax RXⅡ 京セラOH品その後未使用コンタックスRX2 3千台

自然なスナップ、雰囲気のある写真が撮れる

Nikon ニコン L35AF ピカイチ 動作品 コンパクトフィルムカメラ



intax mini liplay チェキ 富士フイルム intaxmini

初心者でも簡単な、絞り 優先オートと

PENTAX MX ／ smc PENTAX-M 1/1:7 50mm セット

絞り、シャッタースピード、ピント。そのひとつひとつを自分で決定し、シャッターを切る…マニュアルモード、シンプルなマニュアルフォーカス一眼レフカメラです

smilobod様専門 CanonSURESHOT WP-1



■美品■ フジフィルム FUJIFILM GA645 《カウント009》

使用フィルム35mm

Mamiya7ii ＋ MamiyaN4/65L

フォーカスMF

ASAHI PENTAX 6×7

シャッタースピード(速)1/1000 秒

極上品 ニコン NIKKOR-W 150mm F5.6 絞り羽根 7枚 Sタイプ

シャッタースピード(遅)1 秒

パナソニック LUMIX GX7 Mark Ⅱ

測光モード中央重点

Vision Xs GoPro HERO 9/10/11専用水中ハウジング



Nikomat ニコマート FS 《 後期型 》【整備済 希少】

サイズ・重量

■美品■ フジフイルム instax mini90 ネオクラシック #954

幅x高さx奥行137x90x51.5mm

OLYMPUS OM-1MD F.ZUIKO AUTO-S 50mm F1.8

重量 490g

京セラ コンタックスG1 プラナー35mm F2



希少品 ニコン NEW FM2 シルバー 元箱 説明書付 モルト交換済 A786

コメントなしの即購入OKです！！

FTZマウントアダプター とレンズセット



チェキスマホプリンターLink2 CLAY WHITE純正ケース&フィルム20枚

【おすすめのポイント】

【完動品】Nikon L35 AD3 フィルムカメラ コンパクトカメラ

●単焦点 50mm F1.４付き

完動品 即撮影可能 フィルムカメラ Pentax SP f/1.4 N732

●フィルムカメラの仕組みを学べる

★ジャンク★ ニコン Nikon F100 ボディ #11483

●全国送料無料

マミヤ M645 一眼レフカメラ（PDプリズムファインダー付）



kodak mini shot 2 + 30 sheet

【コンディション】

【ジャンク】KONICA C35 FD 希少 ブラック

外観

【完動】ニコンフォトミックFTN ＆ Pro刺繍ストラップRed ＆２倍テレコン

やや使用感はありますが、実用には問題ありません！

MAMIYA M645 SURER



【稀少/ブラック】minolta repo ミノルタ レポ ブラック

光学

[美品 ] Contax NX 35mm SLR AF フィルムカメラ N

・ファインダー

ニコン NIKON F3 + NIKKOR 50mm F1.4 セット

綺麗な状態で視認性はバッチリです！！

OLYMPUS オリンパス LT-1 ボルドー色



完動品◇極美品【青が綺麗なエモい写り】人気OLYMPUS μ-Ⅱ ZOOM VF

・レンズ

Leica IIIf バルナックライカ ジャンク

僅かに汚れはありますが撮影には影響ない程度です。

ホルガ トイカメラ バックナンバー HOLGA back number

オールドらしいレトロな描写が楽しめます！！

Fujifilm チェキ instax mini 40



【フィルム 20枚つき】instax mini Evo

動作

京セラ KYOCERA SAMURAI X3.0 コンパクトフィルムカメラ

露出計、シャッター、巻き上げ、巻き戻し など各種動作確認済みです！

貴重 Leitz ライカ VISOR 3.5-5.0-13.5 鉄砲ビドム



希少！ KODAK Signet 35 後期 美品

【セット内容】

フィルムカメラ KONICA WB28 ECO 現場監督 説明書・電池付き

●カメラ本体

HASSELBLAD（ハッセルブラッド）⭐POWER SUPPLY

●ミノルタMC 50mm F1.4

商品の情報 ブランド ミノルタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます♪ミノルタ X700 単焦点50mm F1.47付き★特徴★フィルムカメラ初心者にも！幻の歴史的カメラフォーカスエイド(電気的なピント確認機構)搭載のその後 ミノルタから発売の世界最初の本格的なAF一眼レフα7000の礎になったカメラ※フォーカスエイドは 手動でピントを合わしピントが合うと ●が点灯します絞り優先オートと マニュアルで 使えるシンプルでフィルムカメラ初心者にも 簡単に使える カメラですモルトも綺麗ですのですぐに お使いいただけます！50mm f1.4の明るいレンズだから背景をぼかした雰囲気のある写真が撮れます。特徴的なのは 視野の良さ ファインダーが明るくピント合わせがしやすいです。この見え方は 驚きです初めて 使う フィルム 一眼レフとしてシンプル機能カメラです使うのがとても楽しいカメラです自然なスナップ、雰囲気のある写真が撮れる初心者でも簡単な、絞り 優先オートと絞り、シャッタースピード、ピント。そのひとつひとつを自分で決定し、シャッターを切る…マニュアルモード、シンプルなマニュアルフォーカス一眼レフカメラです使用フィルム35mmフォーカスMFシャッタースピード(速)1/1000 秒シャッタースピード(遅)1 秒測光モード中央重点サイズ・重量幅x高さx奥行137x90x51.5mm重量 490gコメントなしの即購入OKです！！【おすすめのポイント】●単焦点 50mm F1.４付き●フィルムカメラの仕組みを学べる●全国送料無料【コンディション】外観やや使用感はありますが、実用には問題ありません！光学・ファインダー綺麗な状態で視認性はバッチリです！！・レンズ僅かに汚れはありますが撮影には影響ない程度です。オールドらしいレトロな描写が楽しめます！！動作露出計、シャッター、巻き上げ、巻き戻し など各種動作確認済みです！【セット内容】●カメラ本体●ミノルタMC 50mm F1.4

商品の情報 ブランド ミノルタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

OLYMPUS オリンパス μ-Ⅱ 80 VF 手のひらコンパクトチェキ INSTAX MINI 40 + ケース+ フィルム13枚Nikon FM Nikkor Ai 50mm f1.8 ジャンクインスタントフィルム INSTAX MINI JP 2パック 13箱Zenza Bronica ブロニカ ウエストレベル ファインダー S S2用