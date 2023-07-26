【超安い】 Marbot BELT SHOES（マルボー ベルトシューズ）42 ドレス/ビジネス

Marbot BELT SHOES（マルボー ベルトシューズ）

トリッカーズ（Tricker's）ウイングチップ 26.0cm BOURTON



118.CROCKETT&JONES PEMBROKE ウィングチップ 6.5E

オリーブ

本日値下げ⤵︎BALLY ローファー 29.0cm（横幅ゆったり）

42

※未使用品 Edward Green E202 malvern 7.5E

27.0㎝ 相当

【別注】オールデン 93036 b&y別注 ネイビー スエード レザーソール



TENBOX 10匣 FLORSHEIM leather Loafer

一度着用

ジャランスリワヤ スリッポン EU40 箱無し



美品 DOUCAL'S コインローファー バーガンディ Italy製 39

商品説明

★美品！★エルメス スリッポン ローファー白 41 1/2 HERMES



トッズ ローファー ドライビングシューズ ブラック サイズ 7 26

軍の宿舎で使用された、簡易シューズがモデル。足を包み込むような形で程よいボリュームがあり、印象的な足元に。太めのゴムベルトがフィット感を高めるとともに、デザインのアクセントにもなっています。タフなコーデュラナイロンや、屈曲性とグリップに優れたビブラム社製のソールなど、こだわりのディテールが散りばめられています。

最終価格 Enzo bonafe／BeamsF別注 Duccio ダークブラウン



シェットランドフォックス ケンジントン1 スペシャル版

hyke

g.h. bass＆co. ローファー バイカラー

別注

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ハイク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Marbot BELT SHOES（マルボー ベルトシューズ）オリーブ4227.0㎝ 相当一度着用商品説明軍の宿舎で使用された、簡易シューズがモデル。足を包み込むような形で程よいボリュームがあり、印象的な足元に。太めのゴムベルトがフィット感を高めるとともに、デザインのアクセントにもなっています。タフなコーデュラナイロンや、屈曲性とグリップに優れたビブラム社製のソールなど、こだわりのディテールが散りばめられています。hyke別注

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ハイク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【幻級】超美品！ALDEN 6716uf アンラインド コードバン 付属品完備！クロケットアンドジョーンズ boston2 7h ブラックカーフドクターマーチン ウイングチップDr.Martens ADRIAN BLACK 28cm 定価以下！フローシャイムインペリアル ケンムール 8ハーフASICS RUNWALK G-TX ローファー 27cm ブラックリーガル コブラヴァンプ ブラック 24モールトン クロケットアンドジョーンズ 6E