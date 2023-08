The Sign of Gemini

Vlaicu Ionescu

ヴライク・イオネスク

ジェミニのサイン

署名シリアル番号

Semnul Gemenilor

世界限定50部のとてもレアな美術作品です。

和紙のような紙に版画されたピカソ風の絵です。

写真では分かりにくいですが、ガラスの額縁に入っています。

暗室で保存していたので、状態は購入当時と変わらず良いと思います。

シリアルナンバー入りで直筆サインもあります。

大きさは、約50cm×約40cmです。

ルーマニア出身の古画鑑定士・修復士、哲学博士、そしてノストラダムス解釈の第一人者です。

ヴライク・イオネスク(Vlaicu Ionescu, 1922年4月1日-2002年2月26日)は、ルーマニア出身の古画絵画鑑定士・修復士、哲学博士(ブカレスト大学)。ルーマニアの首都ブカレストの出身で、共産主義政権下のルーマニアで2年間の投獄経験をもつ。1955年頃、アメリカに亡命し、本格的にノストラダムス解釈を行うようになる。のちに全米ノストラダムス協会の会長となった。

処女作は『プロレタリア時代に関するノストラダムス・メッセージ』(フランス語、1976年) で、1987年にパリの出版社から刊行された『ノストラダムス 世界の秘史』や1991年に角川書店から出版された『ノストラダムス・メッセージ』(監訳者竹本忠雄) は、その改訂版ともいえる。

イオネスクはアナトール・ル・ペルチエを崇敬し、その後継者を自認していた。その解釈手法はオーソドックスなもので、占星術による時期予測やアナグラムによる暗号解読などを行なっていた。

VLAICU IONESCU—THE ARTIST

Much more than the old masters, the modern artist evolves from the concrete image of the object to a more sophisticated interpretation. In our century, the search for new forms 〜

※文字数が限られて紹介できないので調べて見てみてください。

