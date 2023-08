正規 × 公式　BT21 AMONG フィギュア　フルセット US アイドル

BTS

昨年コラボされ、海外のラインフレンズから発売された公式のフィギュアです。

日本未発売のレアなお品です。

BT21×AMONG US

フィギュア フルセット (7種)

全員揃えるのは販売終了したものもあるので貴重です。オールで並べるとますます可愛いです。

新品、未使用品

※バラ売りは考えておりませんが、TATA抜きの6個セットは大歓迎です!

可能でしたらご相談ください。

お箱上部の角が少し捲れ上がっています(特にMANG)

海外製品のため交換などは難しいので購入される前にお写真での状態確認をお願いします。

水濡れ防止、緩衝材使用し、メルカリ便にて発送します。

RM ナムジュン KOYA

JIN ジン RJ

SUGA ユンギ SHOOKY

J-HOPE ホビ ホソク MANG

JIMIN ジミン CHIMMY

V テテ テヒョン TATA

JUNGKOOK ジョングク グク COOKY

BTS

バンタン

BT21

人気グループ···BTS

BTSグッズ···BT21

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

