【アウトレット☆送料無料】 NIKE ナイキ 先行 エアマックス プリデイ AIR MAX PRE-DAY スニーカー

メインカラー···ホワイト、ブラック

NIKEにて購入。

サイズが合わなかったため手放すことに。

写真撮影のため箱から出させていただきました。

商品の詳細

•ラバーソール

•リサイクルポリエステル100%のシューレース

•フォームミッドソール

ナイキ エアマックスの原点。

革新的なAirテクノロジーが、Nikeのフットウェアに登場したのは1978年のこと。1987年には、外から見えるAirテクノロジーをヒールに搭載したエア マックス 1が登場し、ファンはAirクッショニングの快適性を履いて感じるだけではなく、「見る」ことにもなったのです。その後も、大胆なカラーコンビネーションや、安定感のある軽量クッショニングを特長とする次世代のエア マックス シューズが続々と登場。アスリートやコレクターから変わらぬ支持を得ています。

新品未使用。黒タグ付き。

カラー ブラック

サイズ 28.0㎝

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

