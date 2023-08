超可爱の BTS 公式 DVD MAGICSHOP ハピエバ K-POP/アジア

公式です☆

Happy Ever Afterは、以前メルカリで購入したものです

MAGICSHOPは、タワレコで購入しました

どちらも再生は2.3回して見ています

※画像のものがお渡しできるものです

簡易包装にて郵送致します!

BTS 4th MUSTER-Happy Ever After DVD 韓国盤



即購入OK

バラ売り不可

購入してからは日の当たらないところに保管しておりました

中古品となっております

神経質な方はご購入、御遠慮くださいませ

ご質問ございましたら、お気軽にお声かけください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

