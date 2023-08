◇購入前に必ずプロフィールの確認だけお願いします

◇24時間以内の発送を心掛けています。

遅くとも翌日中までの発送をお約束いたします。

◇コメントなし即購入大歓迎です

◇取引実績3000件以上(良評価100%)

=====

■型番:DD9682-100

■カラー:SAIL BLACK セイル ホワイト

■サイズ:23.0cm

こちらは東京都内で購入した国内正規取扱品です!!

現在、ほとんどの出品がオレンジの横長タグの付いた韓国製品ですので、ご注意ください。(^ ^)

最安値近辺での格安出品ですので、申し訳ありませんが、お値下げは対応出来ませんm(_ _)m

※すり替え防止の為、返品対応は不可になります。

商品説明:

新しくワークウェアからインスピレーションを受けデザインされた”W NIKE TC 7900”。

アッパーの流れるようなラインとレトロでがっちりとしたスタイルが特徴。

毎日履ける高い耐久性を追求したシューズ。

パッド入りの履き口と柔らかいフォームのクッショニングが快適な履き心地をキープします。

箱あり、タグ有りの新品・未使用です。

発送時、元箱に緩衝材(プチプチ)で包んでの発送となります点、あらかじめご了承ください。

NIKE

AIR

AIRMAX

ナイキ

ウィメンズ

レディース

スニーカー

ランニングシューズ

021232004

カラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

