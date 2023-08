[信長の野望 30周年記念 歴代タイトル全集]

コメントなし·即購入OK

原則先に購入していただいた方を最優先とさせていただきます。

ほかのネットショップで買うより安く、もうやらないと思ったので

出品させていただきました、

3枚目の写真に箱が少しだけ破れています

信長の野望歴代サウンドトラックCD

信長の野望 30周年記念 歴代タイトル全集

信長の野望歴パッケージアートブック

の2つはほとんど触った覚えがないのでほぼ未使用だと思います

歴代タイトル全集のゲームで過去していたのは

全国版、蒼天録、革新です、上記のディスクの裏面です

8枚目が全国版

9枚目が蒼天録

10枚目が革新

10枚目の革新のディスクが一番やっていたので写真では見えませんが

かすかな傷がありますがゲームをするのに支障はないです

全国送料無料

なるべく早く、

24時間以内の発送を心掛けています。

らくらくメルカリ便にて発送致します。

商品到着後から6日間の間までは返品を受付します

商品を受け取ってから6日間ですのでよろしくお願いします

商品のすり替えが起きないように、起動するか、ディスクが読み込まないことについてはこちら側は写真取るようにします

必ず説明·写真を見て納得の上、ご購入お願い致します。

即購入OK

色々なゲームを出品中です

#タマのゲーム屋さん!ゲーム系

#信長の野望 #シミュレーションゲーム

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

