豊富なギフト ぽんくま様専用キッチンカウンターテーブル 収納/キッチン雑貨

キッチンカウンターテーブル 110幅です

魚のスポンジ



【未使用】三谷龍二 箸入れ カトラリーケース 入れ物 容器 バット バッド 木製

前後どちらも活用出来るカウンターテーブルです

エコパークポッテリー マグカップ

片面は必要な時だけ天板を広げてテーブルとして使えます

ヴィレロイ＆ボッホ プチフルール

反対の面は収納棚になっています

ぽんくま様専用キッチンカウンターテーブル

可動棚4枚付属（6.5cmピッチ 6段階）

ALESSI フルーツホルダー Fruitscape

キッチンの目隠しや間仕切りにもなります

イマンイヴアンティークケトル

上部はガラス戸付き収納棚になっています

日本製 ラバーゼ 水切りかご 横置きタイプ〈料理研究家〉有元さんのこだわり

前後どちらからでも出し入れできます

【使用期間2年】 完成品 ニトリ 食器棚 ソレル ブラウン コンセント有り



わちふぃーるど 「ヨーヨーの猫つまみ」陶磁器・密閉容器

ウォールナット（WAL）、ホワイト（WH）の2色展開です

高級感溢れる美しい木目調の北欧デザイン♪❤実用的＆デザイン性兼備❣カップボード



野良猫の雑貨店様専用コーヒーミルR-440 ちょっと訳あり

（サイズ・容量、規格）

フランス製【Moutet】プレイスマット2枚セット『A』



魚のスポンジ

幅1100×奥行330/600×高さ930mm（梱包サイズ：幅970×奥行340×高さ145mm・幅1160×奥行345×高さ110mm）

【未使用】三谷龍二 箸入れ カトラリーケース 入れ物 容器 バット バッド 木製

天板厚：約18mm

エコパークポッテリー マグカップ

可動棚サイズ：幅520×奥行215×厚み15mm 4枚

ヴィレロイ＆ボッホ プチフルール

ガラスサイズ：幅550×高さ195×厚み5mm 4枚

ぽんくま様専用キッチンカウンターテーブル

本体重量：42.0kg（梱包重量：20.5kg・23.5kg）

ALESSI フルーツホルダー Fruitscape

組立式（約55分/プラスドライバーをご用意下さい）2個口

イマンイヴアンティークケトル



日本製 ラバーゼ 水切りかご 横置きタイプ〈料理研究家〉有元さんのこだわり



【使用期間2年】 完成品 ニトリ 食器棚 ソレル ブラウン コンセント有り

天板、可動天板：合成樹脂化粧繊維板（メラミンシート貼り）

わちふぃーるど 「ヨーヨーの猫つまみ」陶磁器・密閉容器

その他：プリント紙化粧繊維板

高級感溢れる美しい木目調の北欧デザイン♪❤実用的＆デザイン性兼備❣カップボード

スライド扉：5mm厚強化ガラス

野良猫の雑貨店様専用コーヒーミルR-440 ちょっと訳あり

キャスター2個

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

キッチンカウンターテーブル 110幅です前後どちらも活用出来るカウンターテーブルです片面は必要な時だけ天板を広げてテーブルとして使えます反対の面は収納棚になっています可動棚4枚付属（6.5cmピッチ 6段階）キッチンの目隠しや間仕切りにもなります上部はガラス戸付き収納棚になっています前後どちらからでも出し入れできますウォールナット（WAL）、ホワイト（WH）の2色展開です（サイズ・容量、規格）幅1100×奥行330/600×高さ930mm（梱包サイズ：幅970×奥行340×高さ145mm・幅1160×奥行345×高さ110mm）天板厚：約18mm可動棚サイズ：幅520×奥行215×厚み15mm 4枚ガラスサイズ：幅550×高さ195×厚み5mm 4枚本体重量：42.0kg（梱包重量：20.5kg・23.5kg）組立式（約55分/プラスドライバーをご用意下さい）2個口天板、可動天板：合成樹脂化粧繊維板（メラミンシート貼り）その他：プリント紙化粧繊維板スライド扉：5mm厚強化ガラスキャスター2個

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

フランス製【Moutet】プレイスマット2枚セット『A』